以色列央行點名極端猶太教徒：當兵有助戰時經濟

以色列「Brothers in Arms」組織3月31日在耶路撒冷的極端猶太教社區示威，要求從軍平等，雙方發生衝突。(路透)

以色列 中央銀行以色列銀行今天針對一旦有更多極端正統猶太 教男性不當兵將會造成經濟損失提出警告。總理內唐亞胡戰時政府內部已因此一爭議性問題而出現裂痕。

路透報導，以色列銀行（Bank of Israel）在2023年年度報告中指陳，以色列在加薩 走廊對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）的戰爭凸顯軍方的人員需求，且因義務役和預備役士兵服役天數急遽增加，已對經濟造成負擔。

報告表示，這減損士兵的經濟產出及其配偶的就業，「由於兵役負擔由更多士兵分擔…對每一名士兵造成的經濟衝擊，以及對經濟的總體影響因而減少」。

但以色列銀行同時指出，擴大軍事人員的圈子，納入極端正統猶太教徒（Ultra-Orthodox Jews），「將使得滿足日益增長的國防需求，以及減緩對人員和經濟的衝擊成為可能」。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府2月時曾經表示，將尋求結束極端正統猶太教徒豁免兵役的辦法，以期跨社會各階層更公平分散戰時負擔。相關作法可以追溯到1948年以色列建國。