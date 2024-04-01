以色列總理內唐亞胡疝氣手術成功 正在康復中

以色列總理內唐亞胡辦公室1日表示，內唐亞胡的疝氣手術「成功」，且「狀態良好，正在康復當中」。(路透)

以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，內唐亞胡的疝氣手術「成功」，且「狀態良好，正在康復當中」。

法新社報導，隨著以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）在加薩 走廊（Gaza Strip）的戰爭接近6個月，內唐亞胡的狀況受到外界密切關注。

內唐亞胡辦公室表示，醫生在3月30日例行檢查中發現疝氣，經過會診後，決定讓總理在日常行程結束後接受手術。

數千名以色列民眾昨晚在耶路撒冷（Jerusalem）示威，要求內唐亞胡辭職，並釋放被扣押在加薩的以色列人質。

根據法新社對以色列官方數據的統計，哈瑪斯去年10月7日對以色列的攻擊，導致以色列約1160人死亡，其中大部分是平民。

由哈瑪斯控制的加薩衛生部今天表示，以色列的報復行動迄今已造成至少3萬2782人死亡，其中大部分是婦女和兒童。

以色列總理辦公室指出，在內唐亞胡手術期間，副總理兼司法部長李文（Yariv Levin）暫代職務。

去年7月，內唐亞胡曾因健康問題短暫住院，接受手術植入心臟節律器。

內唐亞胡這次動手術的時機，適逢以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯持續在加薩走廊交戰之際。