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巴黎奧運員工安全審查 800人因「不懷好意」遭拒參與

中央社／巴黎31日綜合外電報導
法國內政部長達馬南（右）3月31日表示，出於安全考量，有約800名想成為奧運工作人員的應徵者因「不懷好意」，不被允許參與巴黎奧運。圖為達馬南3月18日視察奧運維安時，拿起一台反無人機武器查看。（法新社）
法國內政部長達馬南（右）3月31日表示，出於安全考量，有約800名想成為奧運工作人員的應徵者因「不懷好意」，不被允許參與巴黎奧運。圖為達馬南3月18日視察奧運維安時，拿起一台反無人機武器查看。（法新社）

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，出於安全考量，有約800名「不懷好意」的人不被允許參與巴黎奧運，其中15人被認為對國家安全構成最嚴重威脅。

中央社引述法新社報導，達馬南告訴法國新聞電視台LCI電視台：「法國人民必須知道，我們絕對會檢查每一個接近奧運的人，屆時會有志工、火炬手以及歡迎你們的人。」

「有100萬次檢查要做，我們已經做了18萬次，並將800人排除在外，其中15人被列為『S級』（對國安威脅最嚴重）。」

「這意味著有人想要報名參加奧運傳遞聖火、成為志工，但他們顯然不懷好意。」

達馬南指出，被排除在外的人包括「激進伊斯蘭主義者」和「想要抗議的激進生態保育人士」。

根據法國內政部，法國維安部隊在奧運前對多達100萬人進行檢查，其中包括運動員和居住在關鍵基礎設施附近的人。

在巴黎奧運7月26日開幕前，所有入選奧運的1萬500名選手和帕運4400名選手都將接受背景調查，他們的教練和醫務人員，以及2萬6000名經過認證的記者也將接受背景調查。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日登場；帕運則將於8月28日至9月8日舉行。

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