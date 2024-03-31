遭檢警搜索 祕魯總統反擊：勞力士名表是辛勤工作成果

秘魯當局突襲搜查總統博魯阿爾特(圖)的辦公室及寓所。(路透)

秘魯當局調查貪腐，突襲式地搜查總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的辦公室及寓所，要尋找她公開佩戴、疑似未公開申報的名貴勞力士手表，此舉遭博魯阿爾特猛烈的抨擊。

數周前傳出，博魯阿爾特遭疑在政府任職期間，是否有非法致富的情形，於是有了這個戲劇性的行動。電視畫面顯示，行動人員撬開博魯阿爾特住家大門。

博魯阿爾特2022年12月掌權，至今仍十分不受歡迎。她並未解釋是如何獲得那些勞力士（Rolex）名表，僅表示那是辛勤工作的成果。

在調查人員突襲其住家時，博魯阿爾特於總統府向全國發表談話時說：「今天早上採取的舉措是武斷、不符比例原則、而且濫用權力。」

博魯阿爾特的律師表示，警方在她的辦公室發現了那些手表。

律師卡斯塔內達（Mateo Castaneda）告訴廣播電台RPP：「他們沒有拿走那些表，只是記錄並拍照。一共有約10只手表，其中有些不錯，但我不能說是不是勞力士。」

博魯阿爾特已表示，在她4月5日向檢方提出宣誓聲明前，不會公開談論此事。

新聞節目La Encerrona本月揭露博魯阿爾特在前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）政府擔任副總統、2021年擔任發展部長期間於公開場合佩戴豪華名表，引發關注，當局展開了調查。

今天的搜查行動由警方和檢察官辦公室聯手進行，並由電視頻道Latina轉播。

政府調查人員在今天的突襲行動中，包圍博魯阿爾特位於利馬（Lima）蘇爾基約區（Surquillo District）的房子，警方則是封鎖了周遭的交通。

在此之前，博魯阿爾特請求給予更多時間來回應傳票 的要求、以提供手表的購買證明，但遭檢察官拒絕。

檢方還要瞭解她是否有申報那些勞力士表。