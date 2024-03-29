英國鋼琴家Dr K又嗆中共 上傳六四坦克人合成照

英國鋼琴家卡瓦納2月7日接受中央社專訪，並在「鋼琴門」事件的倫敦聖潘克拉斯車站鋼琴上，為台灣即興演奏一曲。中央社

暱稱「K博士」（Dr K）的英國鋼琴家卡瓦納近日在社群媒體上傳照片，顯然是中國「六四天安門 事件」的坦克人合成照，他還稱：「我喜歡和中國有關的一切，除了中共 ！」

卡瓦納（Brendan Kavanagh）昨天於社群媒體X平台上傳一張照片，顯示他坐著彈鋼琴，前方則有兩輛迎面而來的坦克，照片寫有drkboogiewoogie的字眼。

Pianoman Square #TakeDownTheCCP2024 pic.twitter.com/hxgaKLZ295 — Brendan Kavanagh (Dr K) (@brenkav) 2024年3月28日

卡瓦納曾接受中央社記者訪問說道，Boogie-woogie（布基烏基）是一種非裔美國藍調和搖滾樂風格，「本質是自由的靈魂」。

此外，卡瓦納還在坦克照的發文寫道「鋼琴哥廣場 #2024年下架中國共產黨」（Pianoman Square #TakeDownTheCCP2024）。

這張合成照片似乎是仿效1989年六四天安門事件中，肉身抵擋坦克車的「坦克人」。

另一方面，卡瓦納還在他的臉書帳號上傳圖片，以中文稱自己為「鋼琴哥」，圖中寫著：「我喜歡和中國有關的一切，除了中共！」

卡瓦納自稱「K博士」，在影片分享網站YouTube擁有超過250萬名訂閱者，今年1月他在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）火車站的公共鋼琴直播演奏時，一群中國民眾以肖像權為由要求他停止拍攝，引發熱議。

此後，他頻頻批評中共及小粉紅，並為台灣發聲，包括攜帶小熊維尼布偶、照片，以及印有小熊維尼、英國國旗和「8964」字樣的貼紙多次重返現場演奏，顯然在諷刺中國小粉紅及六四事件，甚至站上鋼琴椅高調展示中華民國國旗。