華爾街日報：俄經土企續獲台灣及西方公司火藥材料

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後，當年硝化纖維素進口量大增70%。圖為俄羅斯坦克向烏軍開砲。（美聯社）

「華爾街日報」報導，俄羅斯 儘管遭國際制裁限制其軍火生產，但仍能透過一家土耳其公司、從美國等西方國家及盟邦的公司取得大量的砲彈關鍵材料硝化纖維素，包括從台灣公司。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，硝化纖維素是一種高度易燃的材料，原料是棉，對於製造火藥和火箭推進劑至關重要。貿易資料顯示，俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後，當年硝化纖維素進口量大增70%；且去年上半年進口量更達到3039公噸，是其2021年進口量的幾乎2倍。

然而過去一段時間，世界各地國防製造商都在想盡辦法取得硝化纖維素，原因是這種材料出現短缺、價格攀升，導致軍火生產瓶頸。全世界只有少數國家生產硝化纖維素，因為其主要用途是製造軍火，因此受到國際貿易限制的影響。

硝化纖維素是火砲使用的無煙火藥主要成分。根據美國官員和分析家的說法，俄羅斯生產的硝化纖維素非常少，因此能否從國外取得，便在其攻打烏克蘭的戰爭中具有重要影響。

美國和歐洲聯盟祭出制裁，限制任何可供應俄羅斯軍隊的貨品出口後，中國對俄國 的硝化纖維素供應量增加。但貿易資料顯示，過去2年也有美國、德國 和台灣的硝化纖維素製造商出貨流入俄國。

根據貿易資料庫公司ImportGenius提供的俄羅斯海關紀錄，2022年俄烏戰爭開打前，俄國進口的硝化纖維素不到1%來自土耳其；但開戰後俄國進口的這項材料近半數來自一家土耳其小公司Noy İç Ve Diş Ticaret（後簡稱Noy）。而土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國。

Noy的紀錄顯示，這家總部位在伊斯坦堡的公司賣到俄羅斯的硝化纖維素，大多是賣給登記為俄國中央政府承包商的俄國公司。且根據貿易資料，Noy去年出口到俄國的硝化纖維素當中，有500多公噸是購自台灣製造商台硝股份有限公司。

中央社2月25日即報導，2022年3月1日至2023年12月31日期間，俄羅斯前3大硝化纖維素來源依序為中國、台灣、德國，台製硝化纖維素有80%是經由Noy流入俄羅斯，生產商則包括台硝股份有限公司。

此外從貨運資料來看，俄羅斯進口商「分析行銷化學集團」（Analytical Marketing Chemical Group）過去2年取得總值近70萬美元的台灣出貨硝化纖維素。其官網顯示，它是俄國喀山國家火藥廠（Kazan State Gunpowder Plant）的固定供應商。據這座火藥工廠的社群媒體帳號，它生產一系列武器。

2022年俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）出兵烏克蘭後，Noy在3個月內開始出口硝化纖維素到俄國；且此後西方各盟邦的公司生產的這種材料，一大部分也是透過Noy流入俄國。

例如美國紐約公司「國際香料香精」（International Flavors & Fragrances）在德國的幾家子公司，去年至少賣出80公噸的硝化纖維素給Noy再轉賣到俄羅斯。生產硝化纖維素有100多年歷史的德國公司Hagedorn-NC，過去2年也有約500公噸產量被Noy賣到俄國。

國際香料香精的發言人透過聲明告訴華爾街日報，他們已自2022年4月暫停出口硝化纖維素到俄羅斯，對於產品仍繼續透過第三方供給俄國感到驚訝。他們會檢討相關銷售及與該客戶的關係，但強調其產品不具有足夠的氮可供軍事等級用途。

台硝也表示，對於Noy將其生產的硝化纖維素賣到俄羅斯毫無所悉，也強調他們的產品氮含量低於軍事等級門檻。台硝還說，台灣當局本月稍早已確認他們的出口符合安全規範，「本公司將繼續出口工業級硝化纖維素」。

不過，美國德州理工大學（Texas Tech University）機械工程教授潘托亞（Michelle Pantoya）指出，民用硝化纖維素的氮含量可增至武器等級，因此無論是何等級的硝化纖維素，「從化學上和熱力學上來說，它都是絕佳的火砲系統成分」。