英男搭機驚見座位沒頭墊 2.5公分螺栓暴露在外

英國男子葉慈（右圖右）2月跟配偶克雷文（右圖左）搭乘英國航空班機飛往加拿大時，被迫坐在一個不僅沒有頭墊，還有一個2.5公分長螺栓暴露在外的座位上。照片翻攝：MAILONLINE / Kennedy News & Media

一名英國男子向當地媒體宣稱，他在2月搭乘英國航空（BA）從倫敦飛往加拿大 多倫多的航班期間，被迫全程坐在一個不僅沒有頭墊，還有一個2.5公分長螺栓暴露在外的座位上。

商業內幕報導，英國當地的甘迺迪新聞（Kennedy News）率先報導了此事。該名男子叫葉慈（Jonathan Yates），是一位重型貨車的司機，跟配偶克雷文（Sandra Craven）於2月12月搭乘倫敦希思羅機場飛往加拿大多倫多的航班，展開了他的50歲生日驚喜之旅。

葉慈跟克雷文據報為來回機票支付了2500英鎊（約3157美金），卻在登機時發現他的座位少了頭墊。從葉慈提供的照片可見，原本應該有頭墊的位置，就只見到了一個凸出來的螺栓。

根據報導，葉慈宣稱空服員向他表示，由於該航班客滿，所以沒辦法幫他換座位，但是可以選擇下機，或是用頭等艙的「靠墊」蓋住螺栓。

由於此行到多倫多跟美國紐約是「一生一次」的假期，葉慈跟克雷文決定留在機上，但他在飛行期間不得不側坐，「整趟飛行都很不好受，因為靠墊那麼薄，就像我向後靠，還是可以感覺到頭上的螺栓。這是一個重大的安全問題，如果我的頭撞到了螺栓，就會有傷口了」。

報導指出，這還不是兩人此次遇到的唯一問題。克雷文表示，雖然提前訂餐，但因為缺乏素食選項，她在飛行途中只拿到了一個圓麵包（bread roll）。而在返程班機上，葉慈的機內娛樂系統壞了好幾個小時，什麼東西都看不到。

據報導，英航收到抱怨電郵後，一開始提供了一張50英鎊代金券（約63美金），供兩人下次旅行使用，並在接到記者聯繫後提高了金額。但葉慈表示，這是他們第一次搭英航飛行，以後不會再搭他們的航班了。

英航發言人告訴商業內幕，「我們對客戶的經歷感到抱歉，已與他們聯絡以道歉與解決問題」。