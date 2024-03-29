我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

泰國跨出賭場合法化第一步 想搶博弈旅遊財

編譯簡國帆／綜合外電
泰國眾議院已投票支持委員會的一項研究，允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出了賭場合法化的第一步。(路透)
泰國眾議院已投票支持委員會的一項研究，允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出了賭場合法化的第一步。(路透)

泰國眾議院投票支持委員會的一項研究，允許在大型娛樂中心設立賭場，跨出了賭場合法化的第一步，以吸引高消費遊客支撐經濟，並遏制非法賭博所造成的收入流失，加入日本等國家大搶博弈旅遊財的行列。

在500席眾議院28日的會議中，與會的257名議員中有253人投票支持國會委員會的一項研究。該研究估算，若在大型娛樂中心設立賭場，每位旅客每趟旅程的平均支出可望激增52%至65,050泰銖（1790美元），最多可提振旅遊業收入4480億銖（122億美元），提高國內生產毛額（GDP）成長率1.16個百分點。

畫。

財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）表示，這項賭場的研究將轉交內閣，由內閣決定賭場合法化是否「適合本國」。銀河娛樂和美高梅國際酒店集團也正研究在泰國開設賭場度假村的可能性，以降低澳門不確定前景的風險。

泰國是也成為最新一個搶攻全球博弈旅遊財的的國家，日本政府去年4月已批准在大阪興建國內首座賭場複合式度假中心（integrated resort）的計畫，阿拉伯聯合大公國去年9月也制定了博弈合法化的框架。IBISWorld估算，全球博弈業去年收入為2,633億美元。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）已積極推動吸引外國投資的政策，28日稍早也支持這項合法化他稱為「灰色經濟」的計畫，以加強監督，並防堵稅收流失。

在以佛教為主且社會氛圍保守的泰國，近年已擁抱更開放的政策以提振觀光業，例如成為亞洲第一個娛樂用大麻除罪化的國家（但可能恢復禁止），也即將成為第一個合法化同性婚姻的東南亞國家。

泰國 投票 眾議院

上一則

北韓在聯合國有老大撐腰 俄動用否決權砍掉制裁北韓監督小組

下一則

海地幫派暴力像「災難巨變」 聯合國：今年已1554死

延伸閱讀

MLB／水原一平曾帶球員去賭場 陽岱鋼認好交情、曝真面目

MLB／水原一平曾帶球員去賭場 陽岱鋼認好交情、曝真面目
泰眾議院通過同婚法案 可望成東南亞首個同婚合法國家

泰眾議院通過同婚法案 可望成東南亞首個同婚合法國家
「女性如美食」標語惹怒泰人 要求交友軟體速撤廣告

「女性如美食」標語惹怒泰人 要求交友軟體速撤廣告
「女性如美食」標語惹議 泰國民眾要交友軟體Tinder撤廣告

「女性如美食」標語惹議 泰國民眾要交友軟體Tinder撤廣告

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
親近英國王室威廉夫婦的知情人士透露，凱特王妃確診罹癌後，威廉和凱特索性將「哈利問題」拋諸腦後，而且即便哈利5月返回英國，兩人也沒有意願和他和解。（路透）

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

2024-03-24 23:37

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺