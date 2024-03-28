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普亭喊話不會攻擊北約成員國 警告提供烏軍F-16恐釀核戰

編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭27日視察空軍基地表示，俄國對任何北約國家都沒有企圖，也不會攻擊波蘭、波羅的海國家或捷克，可是如果西方向烏克蘭提供F-16戰機，可能會引發核戰。（路透）
俄羅斯總統普亭27日視察空軍基地表示，俄國對任何北約國家都沒有企圖，也不會攻擊波蘭、波羅的海國家或捷克，可是如果西方向烏克蘭提供F-16戰機，可能會引發核戰。（路透）

路透報導，俄羅斯總統普亭27日視察空軍基地表示，俄國對任何北約國家都沒有企圖，也不會攻擊波蘭、波羅的海國家或捷克，可是如果西方向烏克蘭提供F-16戰機，絕對會被俄軍擊落。

俄國官媒「今日俄羅斯」（RT）報導指出，普亭27日視察特維爾（Tver）地區托爾若克（Torzhok ）空軍基地談到，自1991年蘇聯解體以來，以美國為首的軍事聯盟不斷向俄國東翼擴張，但莫斯科沒有攻擊北約成員國的計畫。

根據克里姆林宮於27日釋出文字稿，普亭說，「我們對這些國家沒有侵略意圖」，「認為我們會攻擊其他國家，波蘭、波羅的海國家和捷克都很害怕，這個說法完全是無稽之談，簡直胡扯」。

俄國在2022年2月入侵烏克蘭，引發自1962年古巴飛彈危機以來，俄國和西方國家最嚴重的危機。

問及西方國家承諾提供烏克蘭F-16戰機，普亭說即使如此也不會改變烏軍情勢，「我們會摧毀這些戰機，就像現在摧毀敵軍坦克、裝甲車和其他包含多管火箭炮在內的武器一樣」。

普亭還說F-16能搭載核武，軍援烏克蘭F-16戰機可能會引發核武戰爭。

他說，「當然，如果從第三方國家機場使用這些飛機，無論位於哪裡，對我們來說都會成為正當的鎖定目標」。

普亭發表這番談話前，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）才表示，F-16應該會於接下來幾個月送抵烏克蘭。

比利時、丹麥、挪威、荷蘭等國已承諾捐出F-16，多國組成的聯盟也已保證會協助訓練烏克蘭飛行員。

烏克蘭 普亭 俄國

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