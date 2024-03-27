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巴勒斯坦當局：加薩民眾海邊撈取空投物資 12人溺斃

中央社加薩走廊26日綜合外電報導
巴勒斯坦衛生當局今天表示，有12名民眾在加薩海邊試圖撈取空投物資時溺斃。(路透)
巴勒斯坦衛生當局今天表示，有12名民眾在加薩海邊試圖撈取空投物資時溺斃。(路透)

巴勒斯坦衛生當局今天表示，有12名民眾在加薩海邊試圖撈取空投物資時溺斃。此時以色列對加薩地區的軍事行動已持續近6個月，各界對當地陷入饑荒的擔憂持續加劇。

法新社報導，根據巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）政府和總部設在瑞士的歐洲—地中海人權觀察組織（Euro-Med Human Rights Monitor），加薩民眾冒險游進較深的區域，試圖撈取偏離預定降落地點的物資包裹，有12人因此溺斃。

目擊者告訴法新社說，他們都是「年輕男子和孩童」，「他們不會游泳，結果有去無回」。

根據路透社取得的空投物資影片，裝有降落傘的物資包裹飄落在海上，大批民眾奔向加薩北部拜特拉希亞（Beit Lahia）的海灘，並站入海中較深處試圖撈取包裹；溺斃者的遺體已拖上岸。

美國國防部表示，昨天對加薩空投的18捆援助物資中，有3捆因降落傘故障落海，但無法證實是否有人因為試圖撈取而死亡。

這是對加薩地區運送援助物資過程鬧出人命的最新一起事故。當地一些民眾正四處尋找雜草充飢，並烘烤動物飼料勉強當作食物。

根據影片畫面，一名蓄鬍的年輕男子被拖上岸時顯然已無生命跡象，他的眼睛雖仍睜開但毫無反應。另一名男子試圖按壓他的外胸使其甦醒，其他人則說：「他已經走了」。

一名站在岸邊不願具名的男子表示，「他為了孩子游泳去取得食物，他為此犧牲了」。

在以色列對加薩走廊持續發動空中和地面攻勢之際，援助機構表示，大約只有1/5必要的物資進入加薩。

哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列，引爆以哈戰爭，使得加薩走廊飽受戰火摧殘，當地部分地區已陷入饑荒。

援助機構強調，向哈瑪斯治下的加薩海灘直接空投或海運物資，都不能取代從以色列或埃及經由陸路向加薩增運的物資量。

加薩 以色列 哈瑪斯

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