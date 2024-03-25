我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退選民主黨聯邦參議員 新州州長夫人：不願製造分裂

波音管理層改組 執行長將在年底辭職 激勵股價勁揚逾3%

美提案遭中俄擋下後 安理會將表決最新加薩停火決議案

中央社紐約聯合國總部25日綜合外電報導
聯合國安全理事會將就最新決議案進行表決，據悉此案由非常任理事國提出，嘗試提出避免遭否決的方案。圖為聯合國安理會在紐約聯合國總部舉行會議，代表們對決議草案進行投票。（新華社）
聯合國安全理事會將就最新決議案進行表決，據悉此案由非常任理事國提出，嘗試提出避免遭否決的方案。圖為聯合國安理會在紐約聯合國總部舉行會議，代表們對決議草案進行投票。（新華社）

美國上周提出加薩停火決議案遭中國和俄羅斯否決後，聯合國安全理事會今天將就最新決議案進行表決，據悉此案由非常任理事國提出，嘗試提出避免遭否決的方案。

法新社報導，自去年10月7日以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，安理會內部陷入分歧，8項決議案僅通過其中2項，而這2項主要和加薩走廊的人道救援有關。

安理會常任理事國、同時也是以色列盟友的美國，在哈瑪斯對以色列發動空前的攻擊後，明確表態支持以色列自衛的權利。

但隨著加薩走廊人道危機惡化，美國對於以色列在加薩走廊軍事行動的支持慢慢減弱。

法新社根據以色列官方數據統計，哈瑪斯去年10月7日跨境攻擊以色列以來，共造成以方約1160人死亡，其中大多是平民。

哈瑪斯綁架約250名人質，以色列相信130人左右還在加薩，其中33人據推測已喪命，以色列已誓言要摧毀哈瑪斯。

哈瑪斯治下的加薩衛生部昨天表示，目前當地累計約3萬2226人死亡，其中大多是婦孺。

加薩衛生部表示，24日凌晨有72人喪命，其中包括南部拉法市（Rafah）5戶人家遭空襲，造成至少26人死亡。

安理會22日就美國提出要求將釋放人質和即刻停火掛鉤的決議案進行表決，遭俄羅斯和中國否決。

北京和莫斯科批評這項決議案未明確要求以色列停止其軍事行動。

根據法新社昨天檢視的最新決議案文本，當中要求在穆斯林目前的齋戒月「即刻停火」，從而「實現永久性持續停火」。

新決議案也要求「即刻及無條件釋放全部人質」，以及「移除所有不利提供大規模人道援助的障礙」。

要求匿名的外交官員告訴法新社，這項新決議案由安理會非常任理事國提出，他們於週末期間和美國合作，嘗試提出避免遭否決的決議案。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

德情報機構：不排除普亭2026年後開戰北約國家

延伸閱讀

以色列防長將訪華府 聚焦維持以在中東軍事優勢

以色列防長將訪華府 聚焦維持以在中東軍事優勢
以色列堅持攻拉法 馬克宏：強迫遷移構成戰爭罪

以色列堅持攻拉法 馬克宏：強迫遷移構成戰爭罪
巴勒斯坦紅新月會：以色列又圍2座加薩醫院

巴勒斯坦紅新月會：以色列又圍2座加薩醫院
哈瑪斯稱以色列殺害19名待援平民 以軍否認指控

哈瑪斯稱以色列殺害19名待援平民 以軍否認指控

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
英國凱特王妃病歷險遭外流。(美聯社)

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

2024-03-22 12:45

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解