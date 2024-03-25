美提案遭中俄擋下後 安理會將表決最新加薩停火決議案

聯合國安全理事會將就最新決議案進行表決，據悉此案由非常任理事國提出，嘗試提出避免遭否決的方案。圖為聯合國安理會在紐約聯合國總部舉行會議，代表們對決議草案進行投票。（新華社）

美國上周提出加薩 停火決議案遭中國和俄羅斯否決後，聯合國安全理事會今天將就最新決議案進行表決，據悉此案由非常任理事國提出，嘗試提出避免遭否決的方案。

法新社報導，自去年10月7日以色列 和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 （Hamas）爆發戰爭以來，安理會內部陷入分歧，8項決議案僅通過其中2項，而這2項主要和加薩走廊的人道救援有關。

安理會常任理事國、同時也是以色列盟友的美國，在哈瑪斯對以色列發動空前的攻擊後，明確表態支持以色列自衛的權利。

但隨著加薩走廊人道危機惡化，美國對於以色列在加薩走廊軍事行動的支持慢慢減弱。

法新社根據以色列官方數據統計，哈瑪斯去年10月7日跨境攻擊以色列以來，共造成以方約1160人死亡，其中大多是平民。

哈瑪斯綁架約250名人質，以色列相信130人左右還在加薩，其中33人據推測已喪命，以色列已誓言要摧毀哈瑪斯。

哈瑪斯治下的加薩衛生部昨天表示，目前當地累計約3萬2226人死亡，其中大多是婦孺。

加薩衛生部表示，24日凌晨有72人喪命，其中包括南部拉法市（Rafah）5戶人家遭空襲，造成至少26人死亡。

安理會22日就美國提出要求將釋放人質和即刻停火掛鉤的決議案進行表決，遭俄羅斯和中國否決。

北京和莫斯科批評這項決議案未明確要求以色列停止其軍事行動。

根據法新社昨天檢視的最新決議案文本，當中要求在穆斯林目前的齋戒月「即刻停火」，從而「實現永久性持續停火」。

新決議案也要求「即刻及無條件釋放全部人質」，以及「移除所有不利提供大規模人道援助的障礙」。

要求匿名的外交官員告訴法新社，這項新決議案由安理會非常任理事國提出，他們於週末期間和美國合作，嘗試提出避免遭否決的決議案。