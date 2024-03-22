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英足新球衣「十字旗添藍紫色」 首相批亂改國旗

編譯中心／綜合電
美國運動品牌Nike推出英格蘭新球衣，球衣衣領背面的英格蘭聖喬治十字旗，當中的紅十字多了上藍、紫色間條。英國首相蘇納克指出英格蘭旗「不應亂改」。（歐新社）
美國運動品牌Nike推出英格蘭新球衣，球衣衣領背面的英格蘭聖喬治十字旗，當中的紅十字多了上藍、紫色間條。英國首相蘇納克指出英格蘭旗「不應亂改」。（歐新社）

美國運動品牌耐吉（Nike）推出英格蘭足球代表隊新球衣，但衣領背面的英格蘭聖喬治十字旗卻多了藍、紫色間條，引發爭議。對此，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）22日表示，英格蘭旗「不應亂改」。

英國天空新聞報導，雖然Nike表示設計是「玩味的更新」，受1966年世界盃得主英格蘭隊的訓練服啟發。但蘇納克直言不欣賞改動國旗顏色的設計，認為國旗是國家的驕傲，不應隨意改動，「因為它們是自豪、身分的來源，它們代表了我們是誰，而且它們本就完美無缺」。不少英國民眾也坦言不喜歡，認為這個改動是不尊重。

美國運動品牌Nike推出英格蘭新球衣，球衣衣領背面的英格蘭聖喬治十字旗，當中的紅...
美國運動品牌Nike推出英格蘭新球衣，球衣衣領背面的英格蘭聖喬治十字旗，當中的紅十字多了上藍、紫色間條。英國首相蘇納克指出英格蘭旗「不應亂改」。（歐新社）

英國文化大臣露西·弗雷澤（Lucy Frazer）則說：「球迷應該永遠在首位，很明顯，這不是球迷所想，我們的國家遺產包括聖佐治十字，將我們凝聚在一起，拿它來開玩笑是毫無意義和不必要的。」

英國工黨黨魁凱爾·史塔默（Keir Starmer）也表示反對，「我是一名超級球迷，喜歡觀看英格蘭球賽，男足和女足，每個人都會使用國旗，它是一個統一體，不需要改變，我們只需要為國旗感到驕傲。」

Nike為英格蘭設計的新球衣早前出爐，引起爭議的地方，是背部領口位置繡上的一面英國十字國旗，並非用上了傳統的紅色，而是用上了紫色和藍色水平條紋，指設計靈感來自1966年國家隊的訓練衫，

不過，英格蘭足總目前無意撤回該款惹爭議球衣。

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