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菲擬在台灣附近巴丹群島建港 當地官員稱美軍不參與

中央社馬尼拉22日綜合外電報導
菲律賓擬在靠近台灣的最北方島嶼巴丹群島興建港口，曾尋求美國出資，但菲國官員今天表示，美軍不會參與這項建設。（美聯社）
菲律賓擬在靠近台灣的最北方島嶼巴丹群島興建港口，曾尋求美國出資，但菲國官員今天表示，美軍不會參與這項建設。（美聯社）

菲律賓擬在靠近台灣的最北方島嶼巴丹群島興建港口，曾尋求美國出資，但菲國官員今天表示，美軍不會參與這項建設。路透指出，這項發言有助消除美中在該地區的潛在摩擦根源。

路透報導，菲國巴丹群島（Batanes Islands）距離台灣不到200公里。巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco）去年8月曾表示，她曾為在該島興建一座新港口，尋求美國資助。

美國駐菲律賓大使館當時證實，美國外交官和美國太平洋陸軍（USARPAC）專家就各種支援這座島的措施，與巴丹島省政府接觸。

但凱柯今天告訴路透：「起初他們說將會幫忙，但後來就沒下文，所以我轉向求助菲律賓港口管理局（PPA）。」

在巴丹群島和台灣之間的巴士海峽，咸認是航行西太平洋與南海之間船舶的咽喉點（choke point），也是中國一旦侵略台灣時的重要水道。台灣國防部表示，中國軍方經常派遣船艦和飛機通過台灣海峽。

中國駐馬尼拉大使館今天向媒體表示，台灣是中國內部事務，因此永遠不應成為中國與菲律賓之間的問題。目前不清楚這項聲明是針對什麼內容做出回應。

中國駐馬尼拉大使館在聲明中說，「將台灣問題牽扯進中國與菲律賓海上糾紛的任何企圖，都是危險的」，但該使館並未對這種危險多做說明。

當凱柯被問到為何美國不再參與建港計畫，她回答說不知道，「事實上，我們只是提案，由於不確定性，我們已向菲律賓港口管理局求助。」

大使館 國防部 賓大

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