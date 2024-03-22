我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

政府打擊科技巨頭 蘋果成第5宗反壟斷訴訟

馬克宏打沙包展雄風 拳擊成政治形象包裝新手法

中央社巴黎22日綜合外電報導
馬克宏官方攝影師德拉莫索尼耶（Soazig de la Moissonniere）本月20日在社群媒體Instagram帳號發布數張照片，其中一張顯示馬克宏手臂肌肉鼓起、猛擊沙袋。（截取自德拉莫索尼耶Instagram）
馬克宏官方攝影師德拉莫索尼耶（Soazig de la Moissonniere）本月20日在社群媒體Instagram帳號發布數張照片，其中一張顯示馬克宏手臂肌肉鼓起、猛擊沙袋。（截取自德拉莫索尼耶Instagram）

政治人物過去希望透過在公園慢跑塑造健康形象，但拳擊等武術如今卻占了上風，46歲的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是最新一位戴上拳擊手套的政治人物。

法新社報導，馬克宏的官方攝影師德拉莫索尼耶（Soazig de la Moissonniere）本月20日在社群媒體Instagram帳號發布數張照片，其中一張顯示馬克宏手臂肌肉鼓起、猛擊沙袋。

政治傳播專家莫洛－薛弗羅雷（Philippe Moreau-Chevrolet）評論說，馬克宏是嘗試民粹主義風格的技術官僚，試圖在自己的地盤回應俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

馬克宏近幾周來致力為自己引起爭議的發言辯護，他之前曾表示，不排除將北大西洋公約組織（NATO）的部隊派至烏克蘭作戰。

莫洛－薛弗羅雷指出，拳擊是一項「暴力但有規則的運動，就如同政治一樣」，而且一如馬克宏經常的表現，拳擊也反映出英雄克服苦難，展現十分戲劇化的形象。

不過，一些抱持不同意識型態的其他政黨人士對馬克宏的照片頗有微詞，並立刻出聲批評。

法國綠黨國會議員羅梭（Sandrine Rousseau）於社群媒體X平台發文，抱怨馬克宏的照片過度陽剛，她先前也以相同措辭譴責馬克宏欲派兵至烏克蘭的發言。

馬克宏不是第一位戴上拳擊手套的西方領袖。加拿大現任總理杜魯道（Justin Trudeau）曾於2012年在一場慈善拳擊賽中，擊敗一名保守派國會議員同僚，這或許為他2015年成為加拿大總理達到助攻之效。

英國前首相強生（Boris Johnson）過去也曾數次戴上拳擊手套拍攝政治宣傳照。

馬克宏 社群媒體 烏克蘭

上一則

2024全球超級選舉年 聯合國：反移民言論激增

下一則

平行世界？英媒：以色列官員否認加薩有飢餓問題

延伸閱讀

秀肌肉吸眼球 46歲馬克宏勤練拳 曬精壯二頭肌

秀肌肉吸眼球 46歲馬克宏勤練拳 曬精壯二頭肌
習近平擬5月會馬克宏 法外交官透露：將溝通台海、烏克蘭立場

習近平擬5月會馬克宏 法外交官透露：將溝通台海、烏克蘭立場
彭博：習近平5月訪法 晤馬克宏 料談貿易、俄烏戰爭

彭博：習近平5月訪法 晤馬克宏 料談貿易、俄烏戰爭
馬克宏重申 西方可能有必要在烏國採取地面行動

馬克宏重申 西方可能有必要在烏國採取地面行動

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54
越南首都河內市本月3日受空氣污染景色迷濛。（中央社）

全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重

2024-03-19 18:48

超人氣

更多 >
三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露