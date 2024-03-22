馬克宏打沙包展雄風 拳擊成政治形象包裝新手法

馬克宏官方攝影師德拉莫索尼耶（Soazig de la Moissonniere）本月20日在社群媒體Instagram帳號發布數張照片，其中一張顯示馬克宏手臂肌肉鼓起、猛擊沙袋。（截取自德拉莫索尼耶Instagram）

政治人物過去希望透過在公園慢跑塑造健康形象，但拳擊等武術如今卻占了上風，46歲的法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）是最新一位戴上拳擊手套的政治人物。

法新社報導，馬克宏的官方攝影師德拉莫索尼耶（Soazig de la Moissonniere）本月20日在社群媒體 Instagram帳號發布數張照片，其中一張顯示馬克宏手臂肌肉鼓起、猛擊沙袋。

政治傳播專家莫洛－薛弗羅雷（Philippe Moreau-Chevrolet）評論說，馬克宏是嘗試民粹主義風格的技術官僚，試圖在自己的地盤回應俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

馬克宏近幾周來致力為自己引起爭議的發言辯護，他之前曾表示，不排除將北大西洋公約組織（NATO）的部隊派至烏克蘭 作戰。

莫洛－薛弗羅雷指出，拳擊是一項「暴力但有規則的運動，就如同政治一樣」，而且一如馬克宏經常的表現，拳擊也反映出英雄克服苦難，展現十分戲劇化的形象。

不過，一些抱持不同意識型態的其他政黨人士對馬克宏的照片頗有微詞，並立刻出聲批評。

法國綠黨國會議員羅梭（Sandrine Rousseau）於社群媒體X平台發文，抱怨馬克宏的照片過度陽剛，她先前也以相同措辭譴責馬克宏欲派兵至烏克蘭的發言。

馬克宏不是第一位戴上拳擊手套的西方領袖。加拿大現任總理杜魯道（Justin Trudeau）曾於2012年在一場慈善拳擊賽中，擊敗一名保守派國會議員同僚，這或許為他2015年成為加拿大總理達到助攻之效。

英國前首相強生（Boris Johnson）過去也曾數次戴上拳擊手套拍攝政治宣傳照。