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2024全球超級選舉年 聯合國：反移民言論激增

中央社日內瓦22日綜合外電報導
聯合國國際移民組織秘書長波普。路透
聯合國國際移民組織秘書長波普。路透

隨著2024年全球各地選舉將超過以往任何一年，聯合國國際移民組織秘書長波普表示，部分政治人物為了謀權而發表越來越多反移民言論，正對社會造成危害。

儘管美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）將於11月總統大選再度對決引發各界高度關注，但今年也會舉行許多其他具有高風險的選舉。

去年成為國際移民組織（International Organization for Migration）首位女性秘書長的波普（Amy Pope）本周接受法新社訪問時說道，許多選舉逼近，「世界各地的反移民言論增多…為競選火上加油」。

波普指出，政客正採取「一種非常容易的途徑，把社會中的任何問題都歸咎移民，無論是犯罪率、通貨膨脹、失業或安全問題」。

她還說，全球約有一半的民眾將於2024年參與投票，移民是「容易」成為攻擊的目標，因為「移民無法投票」。

在美國，移民可以說已成為總統大選的主要焦點之一，川普聲稱南部邊境出現「入侵」的情況，並於最近暗示，其中一些入境美國的人「不是人」。

波普表示，當任何群體被非人化，有關暴力的消息就會越來越多，有關歧視的報導也會越來越多，「歸根結柢，這對社會不利」。

她更強調，散播恐懼很少是根據當地正在發生的事情，「言論與現實並不相符」。

波普提到，一些反移民言論猖獗的國家實際上需要更多移民來維繫社會繁榮，「歐洲各國勞動力嚴重短缺」。

她指出：「事實上，對於移民的需求不僅存在…而且在未來幾年還會相當顯著攀升。」

移民 投票 川普

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