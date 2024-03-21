大馬KK襪子風波成熱搜關鍵字 門市遭抵制冷清清

馬來西亞KK超商販售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發風波愈演愈烈，KK超商除在門市外設螢幕看板道歉與解釋聲明，連收銀台旁也放置道歉看板。（中央社）

馬來西亞目前正值齋戒月，卻因KK超商 販售印有「阿拉」字眼襪子事件，受到網友關注，KK襪子風波儼然成熱搜關鍵字，警方也介入調查，抵制風潮迄今無法消停，門市冷清清。

齋戒月（Ramadan）從3月12日開始，直到4月10日，齋戒月期間，身體健康的穆斯林必須從黎明至日落封齋，不得進食。

馬來西亞國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）透過社群媒體 臉書（Facebook）貼文，盼大馬獲上蒼庇佑，不受任何形式的災難與威脅。他在貼文中希望透過齋戒月擱置分歧、爭議、衝突，並強化穆斯林間的團結情誼，迎接這個充滿祝福的齋戒月。

不過，位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發後，這起事件也在穆斯林社群間引發軒然大波，巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）呼籲抵制KK超商，說明這關係著「伊斯蘭教的聖潔」。

即便KK超商緊急滅火召開記者會道歉，下架爭議產品，供應商新建昌有限公司也聲明強調，並未有意訂購任何印有「阿拉」字樣產品；另經內部調查確認爭議短襪來自中國，「中國供應商錯放產品」。

記者連日來走訪位於吉隆坡多間KK超商，雖發現仍有購物消費者，也有外國觀光 客好奇觀看設置於超商門外電子螢幕看板的道歉與解釋聲明，但馬來社群明顯減少。

多名非穆斯林的大馬華人告訴中央社記者，吉隆坡位於都會區，影響幅度可能有限，但位於鄉村的門市，影響程度或有不同。

吉隆坡社區大樓負責物業管理的穆斯林賽夫（Saiful）說，很難理解為什麼已在大馬生根多年的超市會發生這種疏失，即使是無心之過，但已對馬來社群造成不小的影響。

對於這起「阿拉」襪子風波，首相安華最近在與媒體主管舉行開齋晚宴表示，如有人檢舉就要立刻採取行動，但不要一直陷入其中，彷彿國家發生什麼嚴重災難。懲罰不應該過於嚴苛，有些人會犯錯，「我們也難免犯錯」。

值得注意的是，安華昨天在布特拉加亞（Putrajaya）與公務員對話活動致詞時指出，馬來人雖在馬來西亞占多數，約是大馬人口的60%，但大馬仍要接受是一個多元種族國家的事實，為了國家未來，必須停止無休止爭論，只有團結一致才能推動國家進步。馬來特權並不意味可以侮辱少數族群。

安華這段談話雖未提及這起鬧得沸沸揚揚的風波，但似乎也帶有弦外之意。

這起事件對有意進軍穆斯林市場業者來說，如同當頭棒喝。旅遊業者受訪說，馬來西亞雖尊重宗教自由，但聯邦宗教是伊斯蘭教，人口占多數的馬來人都是穆斯林，販售的食品都要符合清真認證，文創商品亦復如此，切莫觸碰宗教禁忌，如要進軍穆斯林市場，就要入境隨俗，遵守本地的法律制度。