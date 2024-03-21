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本世紀末97%國家人口萎縮 「刺胳針」刊文示警嬰兒荒

編譯中心／綜合21日電
美國「健康計量評估研究中心」發布研究顯示，本世紀末全球97%的國家和地區將出現人口減少。圖為新生嬰兒在稱體重。（中通社）
美國「健康計量評估研究中心」發布研究顯示，本世紀末全球97%的國家和地區將出現人口減少。圖為新生嬰兒在稱體重。（中通社）

美國「健康計量評估研究中心（IHME）」21日在醫學期刊「刺胳針」發布的一項大型研究顯示，到了本世紀末，全球97%的國家和地區將出現人口減少，呈現「生不如死」的趨勢；研究並警告說，發展中國家的嬰兒潮和富裕國家的嬰兒荒將帶動巨大的社會變遷。

綜合媒體報導，IHME綜合了大量有關出生、死亡和驅動生育因素的全球數據，試圖去預測未來的世界人口。研究顯示，到了2050年，全球四分之三（155個）國家的人口將會減少，到了本世紀末全球97％（198個）國家的人口都將出現萎縮。

研究稱，一般來說，各國的總生育率（TFR）需要達到每位女性生產2.1個孩子，才能維持人口的長期世代交替。但全球生育率預計將進一步下降，到2050年，總生育率將減至1.8左右，到2100年將減至1.6。預料只有薩摩亞、索馬利亞、東加、尼日、查德和塔吉克等6國的生育率，能在2100年超過2.1。

本世紀期間，發展中國家的生育率將繼續上升，特別是撒哈拉以南非洲的生育率，而富裕的高齡化國家生育率則是下降。

IHME資深研究作者沃爾塞特（Stein Emil Vollset）在聲明中說：「世界將同時處理一些國家的『嬰兒潮』和另一些國家的『嬰兒荒』。」

研究還稱，此一影響相當巨大。生育率的未來趨勢，將徹底重新配置全球經濟和國際權力平衡，並將迫使社會重組。

IHME研究員巴塔查亞（Natalia Bhattacharjee）更指出，一旦幾乎每個國家的人口都在萎縮，依靠開放移民來維持經濟成長將變得必要。

然而，世界衛生組織（WHO）專家呼籲審慎看待此一研究預測，指出預測模型存在一些局限性，特別是缺乏許多開發中國家的數據。

刺胳針 東加 移民

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