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世界幸福報告 這國奪冠 美國排第23名 台灣第31名

中央社赫爾辛基20日綜合外電報導
芬蘭首都赫爾辛基。Image by Tapio Haaja from Pixabay
芬蘭首都赫爾辛基。Image by Tapio Haaja from Pixabay

聯合國資助的機構今天公布2024年「世界幸福報告」（World Happiness Report）顯示，芬蘭連續7年蟬聯榜首；台灣排名第31，領先中國、日本及韓國等東亞國家。

綜合路透和法新社報導，聯合國自2012年起開始公布「世界幸福報告」，以期促進聯合國永續發展目標。這項年度報告以美國市場研究公司蓋洛普（Gallup）的數據為基礎，由牛津大學（University of Oxford）現今領導的全球團隊分析結果。

143個國家和地區受訪民眾以0到10分評估他們的生活。由於單年數據比較不穩定，自2013年以來，「世界幸福報告」採最近3年平均結果進行國際比較。

這項排名不僅根據個人對生活滿意度的自我評估，還有依據人均國內生產毛額（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度以及貪腐程度等因素衡量。

根據2024年「世界幸福報告」，芬蘭以平均7.7分蟬聯榜首，第2名到第5名依序是丹麥、冰島、瑞典、以色列。最後2名國家是黎巴嫩和阿富汗，分別以2.7分和1.7分墊底。

台灣以6.5分排名第31，略遜於亞鄰的新加坡（6.52分，第30名），但優於日本（第51名）、韓國（第52名）、中國（第60名）、蒙古國（第77名）及香港（第86名）。

報告顯示，由於30歲以下美國人的幸福感大幅下降，美國排名首度跌出前20，從去年第15名跌至第23名。

德國也是首度跌出前20名外，排名第24。

參與報告編輯的牛津大學經濟學教授戴奈維（Jan-Emmanuel De Neve）表示：「年輕人現今正經歷中年危機，尤其是北美的年輕人。」

相形之下，許多福祉改善幅度最大的國家是中歐和東歐的前共產國家。

與較富裕國家不同是，那裡的年輕人描述他們的生活品質明顯高於年長群體，而且往往與西歐相當或更好。

戴奈維說：「斯洛維尼亞、捷克和立陶宛都在往前20名邁進，這全是受到他們的年輕人影響。」

聯合國 日本 新加坡

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