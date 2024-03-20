會見王毅 澳洲總理：奉行一中政策 是澳兩黨共識

澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日在坎培拉會見中共中央政治局委員、外交部長王毅 時表示，澳方一直奉行一個中國政策，這是澳兩黨共識，將繼續堅持。

中國外交部網站發布，艾班尼斯表示，澳方欣慰地看到，近兩年來，澳中關係重回正確的方向，貿易投資 和民間往來重現活躍，不斷釋放出積極信號並取得重要突破。

艾班尼斯指出，澳方高度評價中國所取得的發展與脫貧成就，願同中方密切高層交往，深化各領域互利合作。澳中關係不應由差異和分歧來定義，應盡可能尋找雙方利益共同點。

艾班尼斯提到，澳工黨當年曾為澳中建交作出歷史性貢獻，現任工黨政府將為推動澳中關係的建設性發展持續努力。

王毅表示，在兩國領導人戰略引領下，中澳關係遇到的障礙逐一得到克服，懸案正在妥善予以解決，為兩國人民帶來實實在在的福祉，也為中澳全面戰略夥伴關係注入新的動力。

王毅指出，澳現任工黨政府執政後，中澳關係實現了第二次重要轉變，這完全符合澳國家和人民的根本和長遠利益，也完全符合當前時代發展的潮流。歷史將會證明這項決斷是正確的。

王毅提到，中澳關係既然已經回到正軌，明確了前進方向，雙方就應堅定向前走，不猶豫、不徬徨、不開倒車，攜手開創兩國關係更加光明的未來。

王毅還表示，中方願同澳方一道，以習近平主席成功對澳進行國事訪問10周年和中澳建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，進一步密切高層交往，恢復兩國間對話機制，深化各領域互利合作，本著相互尊重態度管控和超越分歧，共同推動建構更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。

訪澳期間，王毅也曾在澳洲外交部長黃英賢舉行了第七輪中澳外交與戰略對話，分別會見澳中議會小組成員、澳反對黨領袖達頓和外交事務發言人伯明罕，同澳工商、戰略等各界人士座談，並將會見澳前總理基廷、新南威爾斯州長柯民思。