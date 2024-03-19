替身？BBC記者質疑和威廉購物的人「不是凱特」 再度炒熱陰謀論

英國廣播公司體育記者麥克拉蘭質疑民眾直擊16日和威廉同行的人「顯然不是凱特」，再度炒熱外界有關凱特陰謀論。（取自X）

英國每日郵報報導，英國王室凱特 王妃周末被目擊和威廉王子到溫莎農場商店開心購物，似乎有意以行動破除各種負面臆測，不過英國廣播公司（BBC）體育記者麥克拉蘭（Sonja McLaughlan）質疑當天和威廉同行的人「顯然不是凱特」，再度炒熱外界有關凱特陰謀論。

凱特自今年1月接受腹部手術後後神隱至今，加上近期「照騙門」遭重大通訊社下架親子照，導致和威廉婚變謠言滿天飛。

直到《太陽報》在16日首度報導，有民眾在威廉夫婦的溫莎住所阿德萊德小屋附近農場商店捕獲野生凱特和威廉開心買東西，從媒體照片可見凱特穿著休閒運動服，看起來很放鬆，手裡提著袋子和威廉一同步出商店。

但是，BBC體育記者麥克拉蘭在社群媒體 X發文，質疑當天和威廉同行的人是凱特的替身，而不是本尊，「令人不安的是，《泰晤士報》等報紙將這件事當作事實報導。標題是『凱特首次公開露面』，而這顯然不是她。可能像有人說的，是幾個長相相似的人在惡作劇」。

她接著比較凱特在農場商店和過去的照片表示，「這顯然不是凱特」，「不是陰謀論者，但是這一切非常奇怪」；不過她事後已經刪除貼文。

倒是憑藉神似凱特長相出名的阿甘（Heidi Agan），日常靠著明星臉與人合照，19日稍早駁斥陰謀論，甚至說「百分之百」是正牌凱特夫婦。

事實上肯辛頓宮已經公布凱特恢復王室職務的時間點，預計在復活節 之後，儘管如此，網路關於她的臆測仍舊不斷延燒，包括說她已經死了、被替身取代或者婚變等謠言。

而對於旗下記者麥克拉蘭的說法，BBC拒絕置評。