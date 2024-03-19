凱特王妃病情引猜測 就診醫院員工也想偷調她的醫療記錄

英國凱特王妃病情保密到家。（路透）

英國凱特 王妃（Kate Middleton）1月16日接受腹部手術後，神隱3個月終於16日首度公開現身，被拍到與丈夫威廉王子跟孩子們外出運動，但又遭疑不是凱特本人，讓她的病情顯得更神秘，現在傳出她就診的倫敦醫院員工甚至試圖調出凱特的私人醫療記錄，英國隱私和資料保護監管機構稱已收到違規報告。

每日郵報及衛報等報導，凱特1月在倫敦市中心私人醫院The London Clinic就診時，至少一名員工試圖查閱她的醫療記錄，診所負責人已發起調查。凱特1月16日因腹部手術住院。

醫院的一名內部人士談到涉嫌的違規行為時說，「鑑於醫院在治療王室成員上享有無可挑剔的聲譽，這是一次重大的安全漏洞，對醫院造成極大損害」，「事件發生後，醫院的高階領導立即聯繫肯辛頓宮，並向肯辛頓宮保證將進行全面調查」。

凱特病情至今依然保密到家，肯辛頓宮先前表示，與癌症 無關，凱特希望對她的個人醫療資訊保密。據傳凱特已獲悉此事，肯辛頓宮發言人稱，「這是倫敦醫院的事情」。

英國資訊專員辦公室（ICO）發言人19日表示，可以確認已收到違規報告，並正在評估所提供的資訊。

倫敦警察廳指出，在不知道院方是否向警方報案的情況下，無法對此做出回應。

該家倫敦醫院未回應是否有員工在調查期間被停職，僅說堅信「我們所有患者，無論其身份如何，都應該獲得關於其醫療資訊的完全隱私和保密。」