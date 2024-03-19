大馬超商「阿拉」襪子惹議 業者：中國供應商錯放產品

店家的道歉聲明與惹議的「阿拉」字眼襪子。(擷自X平台)

大馬KK超商 販售「阿拉」字眼襪子爭議，供應商新建昌有限公司今天聲明強調，並未有意訂購任何印有「阿拉」字樣產品，另經內部調查確認爭議短襪來自中國，中國供應商錯放產品。

位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商13日出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發後，由於目前正值齋戒月（Ramadan）期間，此事件接續在穆斯林社群引發軒然大波。

KK超商緊急召開記者會道歉，在超商門口外設置電子螢幕發表道歉與解釋聲明，除提及下架爭議產品，說明要維護大馬多元種族與宗教和諧。

供應商新建昌公司今天首先針對近日關於短襪印有「阿拉」字樣引發爭議，向馬來西亞社會致上誠摯歉意。聲明表示，未有意生產和分發可能引發宗教仇恨的產品，對這不幸事件可能引起任何冒犯或仇恨深感抱歉。

聲明指出，他們發現問題後立即採取糾正措施，從市場回收受影響的產品，目前內部初步調查確認有問題的短襪來自中國浙江省MU MIAN QING HOSIERY CO. LTD公司的一批存貨。

新建昌公司強調從未有意訂購任何印有「阿拉」字樣產品，並在訂單確認時也明確要求要避免提供可能冒犯穆斯林社群的產品。

聲明說明已聯繫中國供應商尋求解釋，對方承認有問題的產品被錯放到他們購買的產品中，目前正與法律顧問商討可能採取的法律行動。

另外，新建昌公司在聲明中表示，深知各族群宗教間保持和諧和尊重的重要性，除防止再度發生類似事件，也全力配合當局調查。新建昌有限公司並呼籲外界冷靜，靜待調查。