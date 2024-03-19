布林肯將再訪中東 目標達成加薩停火人質獲釋

國務卿布林肯在訪問菲律賓期間表示，本周稍後他將訪問中東。(路透)

國務卿布林肯 本周將訪問中東，目標達成以色列 和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的停火協議，並確保被哈瑪斯扣押的以色列人質獲釋。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）訪問菲律賓期間說，他此行將會見沙烏地阿拉伯和埃及高層，目的是「討論區域持久和平的正確架構」。

他與沙國和埃及官員商討的主題將會包括對加薩 提供更多人道主義援助以及加薩戰後規畫。

布林肯說：「有人道主義援助需求的加薩人比例高達百分之百。」他還說，以色列優先向那些有迫切需要的人提供援助「絕對義不容辭」。

全球飢餓監測機構「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）表示，加薩走廊部分地區極度缺糧，已經超過饑荒的等級，如果不立即停火並向因戰事而被切斷地區大量運入糧食，大規模死亡將迫在眉睫。

布林肯還說：「我們也已經讓以色列明白，為加薩制定衝突結束時的計畫，這極其重要。我們希望衝突儘快結束，計畫要符合以色列自衛需求，並可確保永不重演去年10月7日那種事。 」

以色列表示，隨著全球要求解決加薩走廊日益嚴重飢餓問題的壓力越來越大，將試圖從不同入境點讓人道主義援助物資「淹沒」加薩走廊。