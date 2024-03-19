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越南國家主席恐涉貪腐落馬 政局再掀動盪

中央社河內19日專電
圖為去年中國國家主席習近平（右）在北京會見越南國家主席武文賞（左）。新華社
圖為去年中國國家主席習近平（右）在北京會見越南國家主席武文賞（左）。新華社

越南政局恐再次出現動盪，上任僅約1年的國家主席武文賞或遭貪腐案波及自請下台。外傳越南國會21日將處理這項人事案；此外，越共明天可能就此先行開會討論。

越南政壇自3月中旬傳出高層人事變動消息，去年3月2日剛接掌越南國家主席的武文賞（Vo Van Thuong）身陷風暴中心。美國之音（VOA）報導，越南國會21日上午8時將開會，內容涉及武文賞的去留。

另有部分海外越文媒體指出，按照慣例，越共中央將在國會開會前一天召開特別會議討論武文賞的人事案，再將討論結果交付國會，以便國會代表做出「一致性」的決定。

武文賞兩名舊部包括前任和現任廣義省（Quang Ngai）省長高科（Cao Khoa）、鄧文明（Dang Van Minh）近日因為受賄罪落網，貪腐事件發生在2011年至2014年武文賞任廣義省委書記期間。

越南公安部近來陸續逮捕一些永福省（Vinh Phuc）、永隆省（Vinh Long）及廣義省的官員，他們遭到福山集團（Phuc Son）董事長阮文後（Nguyen Van Hau）指控受賄；至於福山集團則因「違反會計規定造成嚴重後果」遭到調查。

目前已有跡象顯示武文賞可能大位不保，包括荷蘭王室原定3月19日至22日到訪河內，卻因為越南當局的建議在3月15日對外宣布延後行程。

這一國是訪問是應武文賞之邀，卻出於「越南國內情勢」考量必須延後。觀察家認為，這種理由是不可接受的，而且會減損河內當局的領導威信。

此外，新任寮國駐越南大使近日赴越南履新時，不同於由國家主席會見的往例，改由越共中央政治局委員、中央書記處常務書記、中央組織部部長張氏梅（Truong Thi Mai）於3月14日在越共中央總部代表會見。

越南政壇2023年初曾經歷一波震盪，時任國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一連串貪腐案負起政治責任，於當年1月請辭退休，武文賞於同年3月2日繼任國家主席。

武文賞1970年出生，擔任國家主席時年僅52歲，是越共中央政治局最年輕成員。外界認為他能迅速躍升越南政壇「四大支柱」之一，主要得力於越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）的信任，更被視為是年近8旬的阮富仲所屬意的接班人。

由阮富仲親自部署指揮的反腐運動，迄今已逮捕不少高官。分析指出，像武文賞這樣具備政治忠誠度的人若遭貪腐案牽連下台，顯示越共反腐沒有禁區；與此同時，也暴露越共選才用人制度的侷限與不足。

越南 疫情 退休

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