奧本海默借鏡 聯合國秘書長警告核戰風險最高點

聯合國秘書長古特瑞斯警告世界,恐面臨數十年來最高核戰風險。(路透社)

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)今天援引奧斯卡得獎電影「奧本海默」(Oppenheimer),警告世界面臨數十年來最高核戰風險。

法新社報導,古特瑞斯在由日本 召開的聯合國安全理事會會議上說,這部關於道德衝突的「原子彈之父」傳記電影,「為世界數百萬人生動呈現核子末日的嚴峻現實」。

古特瑞斯說:「人類在奧本海默的續集中無法倖存。」

他說:「我們召開會議之際,地緣政治緊張局勢和不信任已將核戰風險推升至數十年來最高點。」

俄羅斯兩年多前入侵烏克蘭,俄國總統普亭(Vladimir Putin)毫不掩飾地威脅動用核武,警告西方不要支持烏克蘭。

古特瑞斯未點名普亭,但他說「核武恫嚇必須停止」,「以任何形式威脅動用核武皆令人無法接受」。

在世界其他地方,擁有核武的北韓相關緊張局勢持續升級;伊朗持續提煉濃縮鈾,接近可製造原子彈所需的程度。

以色列是中東唯一擁有核武卻未申明的國家。自巴勒斯坦「哈瑪斯」(Hamas)武裝分子去年10月7日突襲以色列以來,雙方持續交戰。

古特瑞斯呼籲美俄兩國恢復自俄烏戰爭以來停滯不前的談判,討論將於2026年初到期的「新戰略武器裁減條約」(New START)後續協議。

他也要求在「禁止核武器條約」(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)等其他倡議上取得進展。「禁止核武器條約」2021年生效,但因核武國家都沒加入,實際效果甚微。

古特瑞斯說:「對戰爭工具的投資 持續超過對和平工具的投資。軍火預算 一直在增長,外交和發展預算卻在縮減。」

美國與法國表示將與日本聯手推動「核分裂物質減量條約」(Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT)。FMCT將禁止生產核武的關鍵成分鈽和高濃縮鈾。

主持會議的日本外務大臣上川陽子矢言東京當局「將進一步增加國際和政治上對這項條約的關注」,並要求力防各國在太空部署核武。