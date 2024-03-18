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南韓防長：除非金正恩想自殺 才會先動用核武

中央社首爾18日專電
南韓國防部長申源湜出席外媒記者會，談及北韓軍事挑釁時表示，除非北韓領導人金正恩有自殺的決心，否則應很難大量動用核武進行「先制打擊」。(中央社)
南韓國防部長申源湜出席外媒記者會，談及北韓軍事挑釁時表示，除非北韓領導人金正恩有自殺的決心，否則應很難大量動用核武進行「先制打擊」。(中央社)

南韓國防部長申源湜今天在首爾進行外媒記者會，談及北韓軍事挑釁時表示，除非北韓領導人金正恩有自殺的決心，否則應很難大量動用核武進行「先制打擊」。

申源湜在外媒記者會被問及對北韓軍事挑釁升溫的看法時作以上表示。他指出，北韓確實不斷提升自身核武及飛彈能力，但是否會將此用於「先制打擊」仍待商榷，「如果金正恩不能接受自己的死亡，沒有幾乎等於自殺的決心的話，應該很難大量動用核武進行先攻」。

北韓今早發射飛彈，申源湜分析，平壤當局沒選在前陣子韓美年度聯合軍演期間進行軍事挑釁，可能是出於戰略考量，或是因為沒勝算，「從過去經驗來看，北韓只會在有勝算的時候出手」；預測北韓很有可能在4月南韓國會選舉前持續挑釁。

他指出，北韓從去年起對俄羅斯出口武器，或糧食等經濟交易較過去增加，一度急遽減少的冬季訓練也在今年1、2月異常增加。

「如果是直接挑釁，北韓應該不大有勝算」，申源湜說明，南韓軍方更留意的是預料之外的突襲攻擊，例如利用潛艦，或聲東擊西、來源不明的方式。「但我也想藉此機會向金正恩政權重申，北韓無法藉挑釁得到任何東西」。

北韓在俄羅斯對烏克蘭的戰事中持續提供支援。申源湜2月曾表示，北韓去年7月起已陸續運送約6700個貨櫃至俄羅斯。他今天更新數字，表示北韓至今已運送7000多個貨櫃至俄羅斯。

對於協助因應北韓等區域威脅的駐韓美軍是否可能在南海或台灣海峽有事時出兵支援，申源湜表示，根據韓美相互防禦條約，駐韓美軍的設置是為在南韓受到外部侵略時協助戰鬥，「至於是否可能脫離原本的目的，美國至今尚未表示官方立場」。

他提到，目前駐守在南韓的2萬8500名美軍「是必要的數量」，這點在美國每年編列的安保預算中也明確記載。曾在前美國總統川普任內暫代國防部長的米勒（Christopher Miller）向媒體表示有必要檢討駐韓美軍數量，申源湜對這項發言表示不以為然。

北韓 南韓 俄羅斯

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