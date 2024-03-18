歐盟通過關鍵原料法 提高境內產量降低依賴第3國

歐盟經濟安全戰略重要政策工具之一的「關鍵原料法」完成立法。(美聯社)

歐盟 經濟安全戰略重要政策工具之一的「關鍵原料法」今完成立法，目標在2030年前40%用量來自境內加工、對單一國家任一戰略性原料依賴度不超過65%。目前歐盟最大原物料依賴對象是中國。

歐洲聯盟部長理事會（Council of the European Union）今天宣布通過關鍵原料法（Critical Raw Materials Act），這個法案是1年前由歐盟執行委員會（European Commission）提出，去年12月歐洲議會（European Parliament）通過，如今闖過最後一關，以歐盟一般法案進度而言算是非常快速。

歐盟關鍵原料法目的在強化對科技、綠能 產業至關重要的原料供應自主性，減少依賴特定國家。目前中國供應歐盟98%用量的稀土 （rare earth）、97%的鋰、93%的鎂，這些都是半導體、電動車電池、太陽能和風力發電等產業的關鍵原料。

此法列出34種關鍵原料，其中17種更被指定為「戰略性原料」，包括矽金屬、磁性稀土、鈷、銅、鎵、鍺，以及電池等級的鋰、石墨、鎳等。法案明列2030年前每年消費的關鍵原料至少10%來自境內開採、40%來自境內煉製、15%來自回收再利用，對戰略性原料進一步規定來自單一第3國的供應量不能超過65%。

為加速達成原料自主目標，此法要求歐盟各成員國家須設立原料開採、加工產業的單一審查窗口，開採計畫申請許可須在27個月內發出、回收或加工計畫則須在15個月內審完。

關鍵原料法將在歐洲議會及歐盟理事會主席分別簽字後，自刊登歐盟公報起第20天生效實施。