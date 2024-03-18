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普亭以近7600萬票創紀錄勝選 多國選擇不祝賀

中央社莫斯科18日綜合外電報導
俄國總統普亭。(美聯社)
俄國總統普亭。(美聯社)

俄羅斯中央選舉委員會（Central Election Commission）今天表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）在大選中以創紀錄得票數贏得連任，這一結果表明，全國人民團結支持這名掌權已久的領導人。

法新社報導，官方結果顯示，為期3天的投票中，71歲的普亭以近7600萬票壓倒性勝出。不過，所有可信的反對派皆被禁止參選。

在開出超過99%選票後，俄國中選會主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）說：「這是個創紀錄的數字。」

「投票率也創歷史新高，達到77.44%。這在新俄羅斯的歷史上從未出現過。」

她說：「我們向自己證明我們是個獨立的國家…我們向西方表明我們團結一心。我們為此感到自豪。」

普亭幾乎篤定贏得連任；在此之前，他已壓制所有主要政敵的批評，甚至關押他們。

伊朗官媒報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天祝賀俄國總統普亭在總統大選中取得「決定性」勝利。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「伊朗伊斯蘭共和國總統在賀電中誠摯祝福普亭取得決定性勝利，並再次當選俄羅斯聯邦總統。」

法國外交部表示，法國當局「已留意到」預期中的選舉結果，意即普亭將第5度入主克里姆林宮（Kremlin）。

法國外交部說：「自由、多元和民主選舉的條件再次落空。」還說這次投票是在「對公民社會以及對各種反對政權形式的壓制日益增加」情況下進行。

巴黎當局還對俄國並未邀請來自歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe）的選舉觀察員感到遺憾。

巴黎當局另譴責俄國在烏克蘭南部和東部的占領區舉行投票：「法國現在沒有，也永遠不會承認這些所謂『選舉』的舉行和結果，並再次重申對烏克蘭主權、獨立、統一和領土完整性的重視。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他不會祝賀普亭的勝利。

馬克宏對「巴黎人報」（Le Parisien）提到納瓦尼（Alexei Navalny）的死亡和所有（普亭的）反對者被禁止參選，他表示，無法對一場有人為俄羅斯多元化而戰、還因此死亡的選舉表達祝賀。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則表示，在真正的反對派遭鎮壓、國際觀察員缺席的情況下，俄國領導人普亭的連任選舉「不自由也不公平」。

波瑞爾在布魯塞爾告訴媒體記者：「這場選舉是根植於壓制和恫嚇。」

德國政府一名發言人表示，總理蕭茲（Olaf Scholz）不會祝賀普亭當選連任，因為德國政府認為這場選舉既

不自由、也不公平。

另一方面，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天祝賀普亭當選連任，並期望強化雙方關係。

普亭 俄國 伊朗

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