普亭以近7600萬票創紀錄勝選 多國選擇不祝賀

俄國總統普亭。(美聯社)

俄羅斯中央選舉委員會(Central Election Commission)今天表示,俄國 總統普亭 (Vladimir Putin)在大選中以創紀錄得票數贏得連任,這一結果表明,全國人民團結支持這名掌權已久的領導人。

法新社報導,官方結果顯示,為期3天的投票中,71歲的普亭以近7600萬票壓倒性勝出。不過,所有可信的反對派皆被禁止參選。

在開出超過99%選票後,俄國中選會主委潘菲洛瓦(Ella Pamfilova)說:「這是個創紀錄的數字。」

「投票率也創歷史新高,達到77.44%。這在新俄羅斯的歷史上從未出現過。」

她說:「我們向自己證明我們是個獨立的國家…我們向西方表明我們團結一心。我們為此感到自豪。」

普亭幾乎篤定贏得連任;在此之前,他已壓制所有主要政敵的批評,甚至關押他們。

伊朗 官媒報導,伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)今天祝賀俄國總統普亭在總統大選中取得「決定性」勝利。

伊朗通訊社(IRNA)報導:「伊朗伊斯蘭共和國總統在賀電中誠摯祝福普亭取得決定性勝利,並再次當選俄羅斯聯邦總統。」

法國外交部表示,法國當局「已留意到」預期中的選舉結果,意即普亭將第5度入主克里姆林宮(Kremlin)。

法國外交部說:「自由、多元和民主選舉的條件再次落空。」還說這次投票是在「對公民社會以及對各種反對政權形式的壓制日益增加」情況下進行。

巴黎當局還對俄國並未邀請來自歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)的選舉觀察員感到遺憾。

巴黎當局另譴責俄國在烏克蘭南部和東部的占領區舉行投票:「法國現在沒有,也永遠不會承認這些所謂『選舉』的舉行和結果,並再次重申對烏克蘭主權、獨立、統一和領土完整性的重視。」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示,他不會祝賀普亭的勝利。

馬克宏對「巴黎人報」(Le Parisien)提到納瓦尼(Alexei Navalny)的死亡和所有(普亭的)反對者被禁止參選,他表示,無法對一場有人為俄羅斯多元化而戰、還因此死亡的選舉表達祝賀。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)則表示,在真正的反對派遭鎮壓、國際觀察員缺席的情況下,俄國領導人普亭的連任選舉「不自由也不公平」。

波瑞爾在布魯塞爾告訴媒體記者:「這場選舉是根植於壓制和恫嚇。」

德國政府一名發言人表示,總理蕭茲(Olaf Scholz)不會祝賀普亭當選連任,因為德國政府認為這場選舉既

不自由、也不公平。

另一方面,印度總理莫迪(Narendra Modi)今天祝賀普亭當選連任,並期望強化雙方關係。