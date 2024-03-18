英皇室因凱特陷入公關大危機 梅根心中暗笑？

威廉（左）與凱特近日是各方關注焦點，英皇室人員完全無法阻止局面失控。（路透資料照片）

英國凱特 王妃住院動手術、休養，一直沒有正式、公開露面，雖然曾發過一張和孩子們的合照，又因被抓到P圖遭到各方嘲笑、不得不個人聲明道歉。這一連串風波使得英國皇室再度陷入公關大危機，威信又跌到谷底，在此時卻有一個人忍不住想竊笑，就是和皇室鬧翻了、也被英國媒體與皇室專家聯手修理的哈利 王子之妻梅根 ？

在各方的想像中，梅根與凱特就類似8點檔裡面劍拔弩張、明爭暗鬥的妯娌，梅根看到凱特現在的處境，應該幸災樂禍，可是寫過皇室專書「國王：查理三世的生活」作者克里斯多夫安德森，卻猜想梅根的心境會更為複雜，一方面是很同情凱特在身體健康有重大狀況之下還必須被捲入這些風波，另方面各方都看到皇室的媒體機器是如何的運作走樣、徹底離譜，恐怕很難不讓梅根背地裡暗笑：「你看吧？我早就說過了。」

英國皇室的人員過去讓梅根三不五時就被媒體批鬥，常常要有看到難聽標題的心理準備，就算她求助，也被愛理不理的回應，她早就一肚子氣，過去凱特因為是未來的英國王后，都被小心伺候，皇室人員甚至有意無意的對外釋出哈利和梅根的負面消息，想要靠他們來交換媒體對凱特與丈夫威廉的不利新聞不加處理，她早就受夠了皇室人員的處理方式，而這些，總算輪到凱特來感受一下了。