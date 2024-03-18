我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吞活魚、喝尿液、躺釘子…馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

民主黨候選人爭取共和黨支持 想拉下參議員克魯茲

英皇室因凱特陷入公關大危機 梅根心中暗笑？

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與凱特近日是各方關注焦點，英皇室人員完全無法阻止局面失控。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特近日是各方關注焦點，英皇室人員完全無法阻止局面失控。（路透資料照片）

英國凱特王妃住院動手術、休養，一直沒有正式、公開露面，雖然曾發過一張和孩子們的合照，又因被抓到P圖遭到各方嘲笑、不得不個人聲明道歉。這一連串風波使得英國皇室再度陷入公關大危機，威信又跌到谷底，在此時卻有一個人忍不住想竊笑，就是和皇室鬧翻了、也被英國媒體與皇室專家聯手修理的哈利王子之妻梅根

在各方的想像中，梅根與凱特就類似8點檔裡面劍拔弩張、明爭暗鬥的妯娌，梅根看到凱特現在的處境，應該幸災樂禍，可是寫過皇室專書「國王：查理三世的生活」作者克里斯多夫安德森，卻猜想梅根的心境會更為複雜，一方面是很同情凱特在身體健康有重大狀況之下還必須被捲入這些風波，另方面各方都看到皇室的媒體機器是如何的運作走樣、徹底離譜，恐怕很難不讓梅根背地裡暗笑：「你看吧？我早就說過了。」

英國皇室的人員過去讓梅根三不五時就被媒體批鬥，常常要有看到難聽標題的心理準備，就算她求助，也被愛理不理的回應，她早就一肚子氣，過去凱特因為是未來的英國王后，都被小心伺候，皇室人員甚至有意無意的對外釋出哈利和梅根的負面消息，想要靠他們來交換媒體對凱特與丈夫威廉的不利新聞不加處理，她早就受夠了皇室人員的處理方式，而這些，總算輪到凱特來感受一下了。

但在克里斯多夫的眼中，梅根與凱特碰到的情形仍然不同，對於梅根，皇室人員抨擊的太多，但關於凱特，皇室人員又對外公開的太少，搞得民眾都懷疑另有隱情，反而讓情勢更加失控。

梅根被推測看到英皇室人員現在的狼狽樣，很難不心中暗笑。（歐新社資料照片）
梅根被推測看到英皇室人員現在的狼狽樣，很難不心中暗笑。（歐新社資料照片）
凱特（左）正身陷英皇室公關風暴中心，皇室專家認為梅根會有些同情。（路透資料照片）
凱特（左）正身陷英皇室公關風暴中心，皇室專家認為梅根會有些同情。（路透資料照片）

凱特 梅根 哈利

上一則

二十年河西 南韓平均薪資超車日本

下一則

烏克蘭：俄軍22架無人機來襲 烏軍擊落17架

延伸閱讀

英媒：凱特王妃術後被目擊外出「愉快健康」 與威廉伴子女運動

英媒：凱特王妃術後被目擊外出「愉快健康」 與威廉伴子女運動
凱特妃陷「照騙門」 梅根暌違4年重返IG惹聯想

凱特妃陷「照騙門」 梅根暌違4年重返IG惹聯想
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面
凱特王妃人氣高「甚於威廉」 英王室無出其右

凱特王妃人氣高「甚於威廉」 英王室無出其右

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12
美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對圖為資料照片，美國第七艦隊驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大護衛艦通過台灣海峽。（路透）

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

2024-03-11 19:10

超人氣

更多 >
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實