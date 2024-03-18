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內唐亞胡：不接受削弱以色列的加薩和平協議

中央社／開羅-耶路撒冷17日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡17日說，任何削弱以色列並使其無法抵禦敵對近鄰的加薩和平協議都令人無法接受。圖為內唐亞胡在耶路撒冷與德國總理蕭茲共同出席記者會。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡17日說，任何削弱以色列並使其無法抵禦敵對近鄰的加薩和平協議都令人無法接受。圖為內唐亞胡在耶路撒冷與德國總理蕭茲共同出席記者會。(美聯社)

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天說，任何削弱以色列並使其無法抵禦敵對近鄰的加薩和平協議都令人無法接受。

綜合法新社與路透報導，內唐亞胡在耶路撒冷與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）共同出席記者會時說，「讓以色列衰弱且無法自衛」的潛在和平協議將「使和平倒退而不是前進」，並重申「以色列必須（在加薩）承擔必要的安全責任」。

此外，內唐亞胡說，他將繼續在加薩對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）採取軍事行動。援助機構表示，加薩饑荒迫在眉睫；同時相關各方準備恢復停火談判。

儘管國際社會施壓以色列避免平民傷亡，內唐亞胡仍在內閣會議上表示，以色列將進軍拉法（Rafah）。以哈戰爭打了五個多月，拉法目前是狹小而擁擠的加薩走廊最後一個相對安全的地方。

他說：「我們將在拉法開展行動。這將需要數周時間，而且勢在必行。」但他沒有說明攻勢將持續數周還是在數周內開始。

內唐亞胡後來在耶路撒冷會見蕭茲後說，當以色列軍隊開始攻擊時，不會讓平民被困在拉法。

以色列的盟國不斷向內唐亞胡施壓不要襲擊拉法。加薩走廊其他許多地區已遭破壞，上百萬名流離失所者在拉法尋求庇護，卻沒有保護平民的計畫。

蕭茲在聯合記者會上說，他與內唐亞胡討論了向加薩提供全面人道援助的必要性。蕭茲說：「我們不能袖手旁觀，眼睜睜看著巴勒斯坦人面臨飢餓的危險。」他的說法呼應了同時在埃及訪問的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的主張，也就是達成停火協議並向加薩提供更多援助。

內唐亞胡在內閣會議上抨擊盟國說：「你們有這麼健忘嗎？你們這麼快就忘記（去年）10月7日，自納粹大屠殺（Holocaust）以來最可怕的屠殺猶太人事件？你們這麼快就否認以色列有權保護自己免受哈瑪斯怪物（的侵害）嗎？」

以色列 加薩 蕭茲

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