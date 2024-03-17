俄大選「午」逆普亭行動開始 英媒：好過什麼都不做

俄羅斯民眾17日在總統大選最後一天中午左右，在一處投票站外排隊投票。(路透)

17日是俄羅斯總統大選投票 最後一天，已故反對派領袖納瓦尼 支持者要求反普亭 的選民17日準時於正午前往各地投票所排隊，然後用選票表達抗議或給當局找點麻煩。他們將這項行動稱為「『午』逆普亭」（Noon against Putin）。

不過，英國天空新聞莫斯科特派員黛安娜．馬格奈（Diana Magnay）分析，「午」逆普亭不會是革命性時刻，但會稍稍展示反對派力量，總比什麼都不做好。

馬格奈指出，活動呼籲反普亭的民眾可以投票給其他人、破壞選票，或是做任何想做的事，但重點就是在特定時間出來排隊投票，人們就會知道還是有人不同意普亭的立場和被他掏空的「民主」。的確有人正午時分到大城市投票所投票，儘管人數不多。

俄國當局15日警告，任何集會都會被視為犯罪行為，民眾也知道後果。

然而，馬格奈寫道，「午」逆普亭永遠不會是個革命性時刻，革命在目前處於戰時的俄國極不可能發生，儘管歷史上的確有先例。不過，這場活動稍稍展現反對派力量，就像向納瓦尼墳墓獻花一樣。

馬格奈指出，這總比什麼都不做好，即使這麼做只是幫助人們自己晚上睡得比較安穩。正如納瓦尼本人時常引用的古語：「邪惡戰勝的唯一必要條件是，好人什麼都不做。」

影片來源：YouTube CNBC-TV18