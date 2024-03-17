我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大選「午」逆普亭行動開始 英媒：好過什麼都不做

大谷翔平首爾熱身賽2打席後下場 多數球迷竟還在等安檢進場

俄大選「午」逆普亭行動開始 英媒：好過什麼都不做

編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯民眾17日在總統大選最後一天中午左右，在一處投票站外排隊投票。(路透)
俄羅斯民眾17日在總統大選最後一天中午左右，在一處投票站外排隊投票。(路透)

17日是俄羅斯總統大選投票最後一天，已故反對派領袖納瓦尼支持者要求反普亭的選民17日準時於正午前往各地投票所排隊，然後用選票表達抗議或給當局找點麻煩。他們將這項行動稱為「『午』逆普亭」（Noon against Putin）。

不過，英國天空新聞莫斯科特派員黛安娜．馬格奈（Diana Magnay）分析，「午」逆普亭不會是革命性時刻，但會稍稍展示反對派力量，總比什麼都不做好。

馬格奈指出，活動呼籲反普亭的民眾可以投票給其他人、破壞選票，或是做任何想做的事，但重點就是在特定時間出來排隊投票，人們就會知道還是有人不同意普亭的立場和被他掏空的「民主」。的確有人正午時分到大城市投票所投票，儘管人數不多。

俄國當局15日警告，任何集會都會被視為犯罪行為，民眾也知道後果。

然而，馬格奈寫道，「午」逆普亭永遠不會是個革命性時刻，革命在目前處於戰時的俄國極不可能發生，儘管歷史上的確有先例。不過，這場活動稍稍展現反對派力量，就像向納瓦尼墳墓獻花一樣。

馬格奈指出，這總比什麼都不做好，即使這麼做只是幫助人們自己晚上睡得比較安穩。正如納瓦尼本人時常引用的古語：「邪惡戰勝的唯一必要條件是，好人什麼都不做。」

影片來源：YouTube CNBC-TV18

投票 普亭 納瓦尼

上一則

俄控烏軍無人機襲多地 煉油廠起火、邊境停電

延伸閱讀

反普亭樂團「Bi-2」重返舞台 會見白俄流亡反對派領袖

反普亭樂團「Bi-2」重返舞台 會見白俄流亡反對派領袖
普亭穩贏？俄羅斯大選最後投票日 反對人士籲正午赴投票所抗議

普亭穩贏？俄羅斯大選最後投票日 反對人士籲正午赴投票所抗議
俄軍攜槍逼烏東占領區票投普亭 美揪出1大目的

俄軍攜槍逼烏東占領區票投普亭 美揪出1大目的
俄羅斯受戰爭打擊最重的城市 居民仍力挺普亭

俄羅斯受戰爭打擊最重的城市 居民仍力挺普亭

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面
中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？
川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」

川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」