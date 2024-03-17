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哈瑪斯妥協 放棄要求以軍永久停火 有望以40人質換停火40天

編譯盧思綸／即時報導
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯放棄永久停火條件，以色列談判代表預計17日抵達卡達，屆時將協議40人質交換500到1000名巴勒斯坦囚犯，以及暫時休兵40天。（新華社）
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯放棄永久停火條件，以色列談判代表預計17日抵達卡達，屆時將協議40人質交換500到1000名巴勒斯坦囚犯，以及暫時休兵40天。（新華社）

英國衛報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯放棄永久停火條件，以色列談判代表預計17日抵達卡達，屆時將協議40名人質交換500到1000名巴勒斯坦囚犯，以及暫時休兵40天。

哈瑪斯近幾日連續遭遇重大挫敗，先是利用3月10日開始的齋戒月號召停火抗議不成功，再來巴勒斯坦自治政府一聲不響便任命新總理，而且又傳出哈瑪斯二把手伊薩（Marwan Issa）一周前命喪以色列空襲。

除此之外，以色列總理內唐亞胡15日更表示已經批准對拉法的軍事行動。拉法位於加薩南部，是哈瑪斯最後的據點，同時目前有超過100萬加薩人在拉法尋求庇護，種種條件都使哈瑪斯在談判中處於劣勢。

哈瑪斯相關消息人士透露，組織首領意識到，長達5個月的戰爭導致大量平民傷亡和建築毀損之後，必須向巴勒斯坦人展現「重大勝利」以免民怨反撲，「他們要表現出為人民著想」。

哈瑪斯依然堅持以100多名人質中的40人交換500到1000名巴勒斯坦囚犯，但是已經放棄永久停火的條件，並且表示同意雙方初步休兵40天的協議。

另外，哈瑪斯也要求以色列軍隊全面撤出加薩，並且允許更多人道救援進入；對此以色列表示「不切實際」，但是觀察者認為此次拒絕用詞相對較溫和。

事實上，哈瑪斯相關消息人士和若干分析員指出，哈瑪斯內部對於談判分成兩派意見，一派在加薩的武裝首領策畫並實行去年10月7日的突襲行動，另一派則是出逃到卡達、土耳其和其他中東國家的高層，他們對於停火的後續考慮較為嚴謹，且不排除戰後交由巴勒斯坦自治政府管理部分加薩地區。

哈瑪斯 巴勒斯坦 加薩

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