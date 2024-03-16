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波音吹哨人離奇身亡 友人親曝：生前曾說「我絕不會自殺」

編譯徐榆涵／即時報導
波音公司前資深員工、吹哨人巴內特日前離奇陳屍車上，友人親曝他生前曾發「不自殺聲明」。（取自X）
波音公司前資深員工、吹哨人巴內特日前離奇陳屍車上，友人親曝他生前曾發「不自殺聲明」。（取自X）

波音公司（Boeing）前資深員工、吹哨人巴內特（John Barnett）日前離奇陳屍車上，由於他生前曾踢爆波音飛機生產流程出現重大瑕疵，甚至身亡當天還準備出庭作證，讓外界懷疑他的死不單純，如今他的好友聲稱巴內特生前曾發出「不自殺聲明」，告知「如果我出事了，絕對不是自殺」。

Newsweek報導，62歲的巴內特曾在波音公司任職32年，於2017年退休，他在2019年向BBC爆料多個波音缺失，自此與前東家槓上並展開多年法律訴訟，未料他本月9日驚傳身亡，警方初步調查後表示巴內特死於「開槍自轟」，令外界懷疑案情不單純。

如今有名自稱是巴內特好友的女子珍妮佛（Jennifer）出面透露，「巴內特去世前曾告訴我『不要相信任何有關我自殺的報導』」，還稱「他說自己並不害怕，但『如果我發生什麼事，那絕不是自殺』」。

珍妮佛說，巴內特絕對不可能自殺，他太愛他的家庭跟生活，不可能讓身邊親友經歷現在這一切，「我覺得是有人不喜歡他說的話，想讓他閉嘴，但又不希望這件事影響到任何人，所以他們把這件事營造成自殺」。

巴內特自2010年開始在南卡州查爾斯頓波音工廠擔任品管經理，負責製造用於長途航線的787型夢幻客機，直到2017年才因健康原因退休，並在2019年開始公開指出波音公司的企業文化只在意生產速度、降低成本，多次為了趕工交付飛機而在零件品管上出現疏失等，稱自己已向管理人員通報上述疑慮，不過公司並未採取任何行動。

巴內特的律師日前表示，近期身為吹哨人的巴內特和波音的纏訟就快進入尾聲，尤其在過世一周前才給出一份包含對波音公司以及自家律師提問的正式證詞。律師對外界表示，巴內特的身心狀態良好，完全沒有會自殺的跡象，強烈表示該徹查死因。

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