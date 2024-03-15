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又是美國聯合航空 客機降落後發現「少一塊外部面板」

編譯徐榆涵／即時報導
美國聯合航空又傳意外，15日一架從舊金山國際機場飛往俄勒岡州梅福德機場的航班降落時，發現外部面板飛脫，據信是在飛行期間掉落。（美聯社）
美國聯合航空又傳意外，15日一架從舊金山國際機場飛往俄勒岡州梅福德機場的航班降落時，發現外部面板飛脫，據信是在飛行期間掉落。（美聯社）

美國聯合航空（United Airlines）又傳意外，15日一架從舊金山國際機場飛往俄勒岡州梅福德機場的航班降落時，發現外部面板飛脫，據信是在飛行期間掉落。

涉事航機為航班編號UA433的波音737客機，載有139名乘客和6名機組人員，當地15日早上10時20分左右從舊金山國際機場起飛，按原定時間早上11時36分降落梅福德機場。

聯合航空發聲明指出，直到飛機安全降落梅福德機場後，才發現客機失去一塊外部面板，正徹底檢查並了解事故原因，維修完畢才會讓該架客機重新投入服務。

聯合航空並澄清說，該事件並未導致緊急著陸，因為「沒有跡象顯示飛行期間發生損壞」。

梅福德機場負責人表示，飛機在中午左右安全著陸，沒有發生任何事故，客機缺少一塊外部面板是在飛行後的例行檢查中發現。

聯合航空最近曾在7天內5度出包，包括一架從德州飛往佛州客機在起飛15分鐘後發現引擎噴出火焰、一架從舊金山飛往日本大阪的波音客機輪胎竟掉落砸毀地面汽車、一架客機在休士頓喬治布希洲際機場降落時衝出跑道並受困草地等。

舊金山 佛州 德州

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