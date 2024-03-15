凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

英國王室的八卦新聞，包括威廉王子(Prince William)的婚外情，一向是英美小報樂此不疲的題材，主流媒體通常不加理會；但當美國哥倫比亞廣播公司(CBS)電視深夜脫口秀也拿此當作八卦話題之後，各大新聞媒體也都開始重視起來，甚至可能引發成為英國王室的公關危機。

英國凱特 王妃(Kate Middleton)上次公開露臉是在去年12月25日，今年1月王室宣布她接受腹部手術，但迄今從未現身，去向與現狀成謎；當網路上「陰謀論」傳聞不斷的同時，近期王室在「母親節 」發布一張她與孩子的家庭照，還是給人踢爆是修圖(P圖)時，更加惹起公眾懷疑。

英國「每日郵報」(Daily Mail)知名專欄作家維恩(Sarah Vine)指出，這張修圖最引人注目的地方之一是她沒有戴結婚戒指，加劇了網友指她已離婚的傳言。

小報長期以來有關威廉長年的情婦蘿絲漢伯里(Rose Hanbury)，再度成為話題人物；兩人「劈腿」傳聞從沒停過，英美八卦媒體甚至瘋傳凱特懷第三胎時，兩人暗通款曲。

一直以來，英國主流媒體和許多美國媒體都避免捲入王室八卦，即使犧牲了發行量及讀者群，但出於對王室的尊重也在所不惜。

然而對於最新的緋聞 ，由於凱特長期不現身，開始惹人疑竇。

儘管王室照例否認，但美國CBS王牌節目「深夜秀」(Late Show)主持柯貝爾(Stephen Colbert)也將此作為話題，直指凱特不見了「可能與她老公有外遇有關」後，這個英國王室八卦新聞就在檯面上被踢爆了，即時受到英美主流媒體關注，連一向嚴肅的英國「衛報」(Guardian)，八卦性濃厚的紐約郵報(New York Post)、ET、Cosmopolitan等報刊雜誌、電視節目也紛紛加入報導行列。

法新社全球新聞總監切特溫德(Phil Chetwynd)在接受英國廣播公司(BBC)訪問時指出，來自肯辛頓宮的消息來源不再值得信賴，他已向團隊發出通知，對來自所有所謂消息來源要加倍警惕。