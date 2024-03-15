不再是中國 日本最大外國勞工來源已變成這一國

日本工資與匯率的變動，也正在改變日本境內外國勞工的組成。路透

日本 工資與匯率的變動也正在改變日本境內外國勞工 的組成，越南 去年已取代中國成為日本最大的外國勞工來源，來自印尼的勞工人數2018年來躍增近三倍。

日經新聞報導，厚生勞動省的數據顯示，截至去年10月，日本的外國勞工總數已在過去五年增加40.3%，達到205萬人。

其中，以越南勞工的占比最高，人數在過去五年攀升63.6%至51萬8,364人，許多人都參與協助轉移技術專業到新興國家的外國人技能實習制度。中國勞工人數同期僅增加2.3%，因為中國薪資提高與日圓貶值，降低了到日本工作的吸引力。

越南國內薪資增加也使減緩越南勞工流入日本的速度，從2022~2023年增長12.1%，約與整體成長率相符。日本雇主正提供更高的薪資以吸引勞工，半數為越南勞工的外國人實習生每月本薪2022年增加8%至17萬7,800日圓（以目前匯率計算為1,200美元）。

同時，印尼勞工人數在過去五年激增192.2%到12萬1,507人，2022~2023年增加56%。印尼國內勞工偏低，提高了到日本就業的吸引力，在日本為減緩特定產業缺工而在2016年推出的特殊技術勞工制度中，印尼公民就占了56%，許多人在製造、營建、護理照護及食品服務業工作。

來自尼泊爾的勞工在過去五年則增長78.5%至14萬5,587人，且超過41%也在日本念書，比率高於其他群體。