為促經濟 大馬、澳洲不跟進美國「禁Tiktok」

美國擬禁TikTok，但是馬來西亞與澳洲無意跟進。（美聯社）

澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，美國議員要求中國自短影音分享平台TikTok 撤資，否則將對TikTok實施禁令的做法，他的政府無意仿效；馬來西亞也表示，目前並無意禁止TikTok或任何其他社群媒體 平台。

中央社引述法新社報導，美國聯邦眾議院以壓倒性票數通過法案，揚言讓TikTok在美國下架。不過，這項法案仍須聯邦參議院表決，由於參院立場較為審慎，結果尚不得而知。

至於澳洲是否跟進，艾班尼斯表示：「國安必須是第一考量。我們會聽聽建議，但並沒有這麼做的計畫」。並稱，「然而也須體認，對很多人來說，這（TikTok）提供他們一個溝通方式，因此現階段還沒有人建議我們這麼做（禁用TikTok）。」

艾班尼斯說：「我們不在政府公務機使用TikTok，這是我們目前採行的適當做法。」

另一方面，馬來西亞通訊部長法米今天在國會接受質詢時表示，雖然印度與美國等國家已做出這樣的決定，但每個國家都有自己的考量，目前並沒有計畫要禁止社群媒體平台。

他說，使用這些社群媒體平台可以促進國家經濟發展，並從中獲益，所以目前並無意禁止TikTok或任何其他社群媒體平台；但政府也會注意諸如情色內容、兒童網路安全相關事項，他相信需要與平台業者進行合作，並符合法律規範。

另外，法米昨天透過國會重申無意鉗制新聞自由，馬來西亞不僅支持新聞自由，也會促進新聞自由，上任迄今並沒有記者因報導新聞或揭發弊案遭逮捕、調查或起訴。