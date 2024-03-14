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普亭誇自家核武更先進 美：無跡象俄擬對烏動用

中央社莫斯科/華盛頓13日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭13日警告西方說，俄國依舊處於備戰狀態，且對核戰做好完全準備。圖為俄國今年3月1日公布的核試射圖片。(路透)
俄羅斯總統普亭13日警告西方說，俄國依舊處於備戰狀態，且對核戰做好完全準備。圖為俄國今年3月1日公布的核試射圖片。(路透)

俄羅斯總統普亭在說出如果俄主權受威脅，他已準備好部署核武一事後，白宮今天表示，莫斯科當局尚無準備對烏克蘭動用核武的跡象，並點出莫斯科這方面說詞向來魯莽。

綜合法新社和路透報導，普亭（Vladimir Putin）2022年2月全面入侵烏克蘭後，幾乎篤定將在本月15日至17日舉行的俄國總統大選勝出。他稍早在接受俄國官媒訪問時說，莫斯科沒有「一頭熱」往核戰的假想狀況走，並說沒看到在烏克蘭動用核武的理由。

關於俄國是否真做好核戰的準備，普亭告訴國家電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）和俄羅斯新聞社（RIA）說：「從軍事-技術觀點來說，我們當然準備好了。」

普亭並表示，「我們的三位一體（triad），核三位一體，比任何其他三位一體都更現代化。只有我們和美國人真的有這類三位一體，而我們的要先進得多。」

「三位一體」指的是俄羅斯可從陸海空三管齊下發射的軍火庫。

普亭在今天稍早播出的訪問中補充說：「如果事關俄羅斯存亡或損及我們的主權和獨立，我們已做好動用任何武器的準備，包括你（記者）提到的武器。」

針對普亭發言，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，在核武議題上的說詞向來是「魯莽的」。

然而，尚皮耶說：「我們尚未看到任何調整我們自己核態勢的理由，也沒看到俄羅斯準備在烏克蘭動用核武的跡象。」

尚皮耶告訴與總統拜登一起前往威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）參加造勢活動的媒體說，普亭似是在受訪被問及動用核武一事後「重申俄國的核理論」。

她補充說：「無論如何，（俄烏）衝突期間，俄國在核子方面的說詞向來都是魯莽且不負責任的。」

她說：「是俄羅斯在沒有挑釁或正當性的情況下殘酷入侵烏克蘭，我們將持續支持烏克蘭，力挺他們捍衛人民和領土免受俄國侵略。」

另一方面，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在聲明中告訴路透，他認為普亭的核警告是設計用來嚇唬西方的文宣。

波多利雅科說：「在發現事情進展出問題之後，普亭持續動用典型的核言論。」他認為，這樣的言論代表著普亭害怕輸掉這場戰爭。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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