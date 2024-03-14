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俄總統大選將登場 普亭稱國家處艱難時期籲民眾投票

中央社莫斯科14日綜合外電報導
法新社報導，普亭預計將在本周末的選舉中勝出，再獲6年任期。（美聯社）
法新社報導，普亭預計將在本周末的選舉中勝出，再獲6年任期。（美聯社）

長期執政的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）欲再次鞏固自身權力，他今天稱國家正值「艱難」時期 ，呼籲俄國人於本周末登場的大選中投票。

法新社報導，普亭預計將在本周末的選舉中勝出，再獲6年任期。克里姆林宮（Kremlin）稱，選舉結果將表明社會力挺普亭全面入侵烏克蘭的行動。

普亭在投票前夕對俄國人發表談話時說：「我相信你們已意識到，我們國家正處於艱難時期，我們幾乎在所有領域都面臨複雜的挑戰。為了有尊嚴地面對並成功克服困難，我們需要繼續保持團結和自信。」

若在3月15日至17日的選舉中獲勝，普亭至少能執政到2030年，成為自18世紀凱薩琳大帝（Catherine the Great）以來，掌權最久的俄羅斯統治者。

普亭還提到：「讓我直截了當地說：參與選舉如今是愛國的表現。」

另一方面，在對烏軍事攻勢支出激增情況下，莫斯科當局正努力控制物價，俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）昨天表示，俄國2月份通膨加速。

這些數據是在總統大選前幾天公布，普亭一直利用他的競選活動宣揚俄國面對西方制裁時的經濟韌性。

俄羅斯聯邦統計局指出，今年2月的通膨率加速至7.7%，高於今年1月的7.4%。

消費者物價在俄國是個敏感話題，調查顯示，大多數俄國人沒有積蓄，對惡性通膨和經濟不穩的印象也根深蒂固。

普亭 俄國 俄羅斯

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