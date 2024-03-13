我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

網路瘋傳69歲成龍外貌現況 「快速老化」照片曝光

以空襲加薩聯合國糧食中心 稱擊斃哈瑪斯指揮官

中央社13日綜合外電報導
加薩230萬名人口中目前約有一半在拉法避難。（路透社）
加薩230萬名人口中目前約有一半在拉法避難。（路透社）

以色列今天表示，以國對加薩南部聯合國糧食分發中心發動的空襲，擊斃以軍鎖定的一名哈瑪斯指揮官；巴勒斯坦官員說，這場攻擊造成另外4人喪命，包括1名聯合國工作人員。

路透社報導，以色列軍方表示，這場空襲擊斃哈斯納（Mohammad Abu Hasna），稱哈斯納是巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子，他負責向哈瑪斯提供關於以軍位置的情報，「也參與控制人道援助行動並將物資分發給哈瑪斯恐怖分子」。

哈瑪斯在聲明中表示，哈斯納是警察部隊成員，譴責以軍殺害他是「懦弱的暗殺行為」，目的是為了擾亂援助物資的分發。

哈瑪斯確認遭擊斃的5人中，有1人是拉法（Rafah）緊急委員會負責人艾德（Nidal al-Sheikh Eid）。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，位於加薩南部拉法的其中一處設施遭到攻擊。加薩230萬名人口中目前約有一半在拉法避難。

UNRWA表示，這場攻擊造成5人死亡、22人受傷，死者包括至少1名UNRWA工作人員，又說先前曾向以軍提供UNRWA設施的座標。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「在糧食供應量即將耗盡、民眾普遍飢餓且某些區域發生饑荒的情況下，UNRWA僅存的分發中心之一今天遭遇攻擊。」

哈瑪斯否認以色列指稱哈瑪斯轉移糧食援助的指控，並稱以色列利用饑荒來向巴勒斯坦人民施壓。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，由於UNRWA與哈瑪斯武裝分子之間據稱有關聯，他堅決將在不損害援助物資分配的情況下，以其他機構取代UNRWA。

在華府，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會上說，他尚未收到關於這起事件的細節，但表示儘管情況艱難，以色列仍必須保護人道援助工作者的安全。

布林肯說：「你們身處於戰區之中，恐怖組織從醫院、學校、公寓大樓開槍，但以色列軍方、政府有責任與義務竭盡所能，確保人道援助工作者能完成他們的工作。」

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

上一則

阻電訊報被收購 英國：將禁外國政府持有本國報社和新聞雜誌社

下一則

去年才墜機釀8死 停飛3個月後 駐日美軍魚鷹機復飛了

延伸閱讀

歐盟外長：加薩缺援助是人為災難 飢餓被當成戰爭武器

歐盟外長：加薩缺援助是人為災難 飢餓被當成戰爭武器
被逼跪地狂毆 以軍虐待巴勒斯坦醫護

被逼跪地狂毆 以軍虐待巴勒斯坦醫護
卡達：以哈停火協議「不算近」 盼在齋戒月內達成

卡達：以哈停火協議「不算近」 盼在齋戒月內達成
美國發表年度威脅評估報告 曝內唐亞胡領導地位危在旦夕

美國發表年度威脅評估報告 曝內唐亞胡領導地位危在旦夕

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

餐廳送上「口氣清新錠」...顧客食用後當場吐血 醫揭真相

2024-03-08 20:25

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相

爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區