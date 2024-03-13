被逼跪地狂毆 以軍虐待巴勒斯坦醫護

英國外交大臣卡麥隆日前到國會質詢，被問及巴勒斯坦醫護遭以軍毆打施虐，卡麥隆回應「令人非常擔憂」，外交部國務大臣密契爾（Andrew Mitchell）早前也呼籲展開調查。（取自X）

英國廣播公司（BBC）報導，英國外交大臣卡麥隆日前到國會質詢，被問及巴勒斯坦 醫護遭以軍毆打施虐，卡麥隆回應「令人非常擔憂」，外交部國務大臣密契爾（Andrew Mitchell）早前也呼籲展開調查。

BBC調查報導披露，以色列 國防軍2月15日突襲南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）納瑟醫院（Nasser Hospital），稱收到情報表示院內藏匿哈瑪斯 武裝份子和人質。

期間多名巴勒斯坦醫護人員遭到拘捕，更被蒙住眼睛、脫光衣服、跪在地上好幾個小時，甚至慘遭多次毆打。

卡麥隆接受上議院職務質詢時被問及報導表示，以軍虐待醫護的行徑「令人非常擔憂」，外交部已經呼籲「以色列給個交代」。

至於外交部國務大臣密契爾（Andrew Mitchell）接受議員質詢時也回應呼籲展開調查並給出充分解釋。

BBC報導公布被拘捕醫護秘密拍攝相片，顯示醫院急診大樓前，若干僅穿著內褲的男子跪外面，雙手抱頭，部分人把醫療長袍放在地上。

其中一名醫生沙哈（Ahmed Abu Sabha）爆料自己被關了一星期，戴上嘴套的狗作勢攻擊，他的手還被以色列士兵打斷。

另外不願具名的醫護表示遭到羞辱、毆打和潑水，被迫下跪數小時，被拘捕好多天才獲釋；有醫護形容感覺快要被處決一樣。

當BBC向國防軍求證時，軍方並未直接回覆問題或否認特定不當對待行為，但是否認在行動中傷害醫療人員。