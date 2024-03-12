7天內5度出包 美國聯合航空因「維護問題」緊急返航雪梨

美國聯合航空在最近7天內連續出包5次。（歐新社）

美國聯合航空（United Airlines）一架從澳洲 雪梨飛往美國舊金山 的航班，在起飛2個多小時後，因「維護問題」而返回雪梨，是聯合航空7天內發生的第5起航班事故。

CNN報導，美國聯合航空透過聲明指出，一架載有183名乘客和機組員的波音777-300客機原定從雪梨飛往舊金山，航程預計14個小時，然而起飛2個小時後卻因「維護問題」而緊急返回雪梨，最終「飛機安全降落，乘客透過登機口正常下機。我們為乘客提供住宿過夜服務，並重新預定飛往舊金山的航班。」

聯合航空在最近7天內連續出包5次。一架波音737-900機型客機4日從德州飛往佛州 時，旅客驚險拍下火焰從左側機翼下方引擎噴出的一幕，原因是該架飛機引擎吸入氣泡紙，才會導致在半空中起火；7日時，一架從舊金山飛往日本大阪的波音客機起飛後不久，輪胎竟掉落砸毀地面汽車。

8日時，一架客機在休士頓喬治布希洲際機場降落時衝出跑道、受困草地，導致機場旅客被迫疏散；在另一起事故中，一架從舊金山飛往墨西哥城的航班因液壓系統出問題而改飛洛杉磯。

在經歷一系列品質和安全問題後，美國飛機製造商波音（Boeing）也受到嚴格審查。