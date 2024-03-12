卡達：以哈停火協議「不算近」 盼在齋戒月內達成

穆斯林齋戒月11日開始。(美聯社)

穆斯林齋戒月11日開始，在此之前達成加薩 停火協議的期望落空。法新社報導，居中調解的卡達12日指出，各方仍持續從事協商，希望可在齋戒月期間達成協議，但也提醒當前情勢仍「非常複雜」。

儘管美國、卡達和埃及斡旋數周，以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 仍未再達成休兵和人質換囚協議。卡達外交部發言人安薩里在記者會上直言，距離達成協議「不算近」，未見以哈雙方口徑一致以利化解協議實施上現存的意見分歧。

安薩里說，各方仍致力協商，盼在齋戒月內達成協議，但他無法給出時間表，指出衝突的現場局勢仍非常複雜。卡達曾協助斡旋去年11月底為期一周的以哈休戰。

哈瑪斯的政治辦公室就位於卡達首都杜哈。安薩里被問到卡達是否向哈瑪斯施壓時，表示卡達作為協調者致力交換雙方意見，論及施壓等語對事情無益，但卡達確實正用一切能力所及促成雙方達成協議。

以卡達為據點的哈瑪斯領袖哈尼雅10日說，哈瑪斯仍對談判保持開放，但希望達成可持續的停火並讓以軍撤離加薩，此外要讓流離失所的加薩人返家以及更多人道救援進入。

以色列迄今拒絕完全從加薩撤軍，總理內唐亞胡矢言持續戰至消滅哈瑪斯；即使達成停火協議，也會在協議到期後繼續行動。

根據以色列和加薩當局，去年10月7日的哈瑪斯突襲造成約1,160以色列人身亡；以軍報復作戰已致逾3.1萬加薩人喪命。被巴人武裝分子擄至加薩的人質約有250名，部分已獲釋或被救出，目前據信尚有99人受困加薩、31人已在加薩喪命。