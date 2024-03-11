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哈瑪斯二把手疑遭空襲殺害 恐是以哈戰事陣亡最高階成員

編譯徐榆涵／即時報導
哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」的二把手伊薩（Marwan Issa）疑似遭到以軍空襲炸死，若消息屬實，將是以哈戰事陣亡最高階成員。（取自YouTube）
哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」的二把手伊薩（Marwan Issa）疑似遭到以軍空襲炸死，若消息屬實，將是以哈戰事陣亡最高階成員。（取自YouTube）

以色列國防軍（IDF）指出，軍方疑似在11日的空襲中，炸死哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」的二把手伊薩（Marwan Issa），目前以軍和哈瑪斯雙方都在核實伊薩死訊。

路透報導，若伊薩死訊得到證實，那他將成為以哈戰事開打5個月以來，哈瑪斯被殺死的最高級別成員，而這也將導致膠著的加薩停火談判前景越發黯淡。

伊薩因擅長躲藏而有「影子人」稱號，據信是策畫去年10月7日襲擊以色列的三名哈瑪斯高階領袖之一，並從那時起成為哈瑪斯軍事行動的指揮。

伊薩作為卡薩姆旅的第二號軍事領導人，據傳一直躲在加薩中部的一個難民營中。IDF發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，軍方在取得伊薩藏匿位置的情報後，9日晚間對加薩中部的努塞拉特營地（Al-Nusseirat）發動襲擊行動，造成至少5名巴勒斯坦人喪命，尚不清楚伊薩是否陣亡。

一名巴勒斯坦消息人士指出，以色列確實攻擊了伊薩的藏身之處，但他無法證實伊薩是否真的喪命。

以色列內閣部長特羅博（Chili Tropper）11日表示，「目前還沒有明確跡象。就各層面來說，伊薩都是哈瑪斯的軍事參謀長，如果他確實被消滅，將是以色列國防軍和以色列國家安全局的一項偉大成就。」

哈瑪斯 以色列 加薩

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