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凱特家庭照風波 攝影專家：不排除經AI改造

中央社倫敦11日專電
肯辛頓宮10日上午發表凱特王妃和三個孩子的合照，希望展現凱特術後復原狀況，遭美聯社、路透和法新社等重要新聞機構指出經過修圖，特發「刪除照片」通知並建議所有平台下架處理。（美聯社）
肯辛頓宮10日上午發表凱特王妃和三個孩子的合照，希望展現凱特術後復原狀況，遭美聯社、路透和法新社等重要新聞機構指出經過修圖，特發「刪除照片」通知並建議所有平台下架處理。（美聯社）

肯辛頓宮昨天釋出的威爾斯王儲妃凱特（Kate）家庭照疑點重重，凱特今天為自己修改照片造成公眾紛擾致歉。有攝影專家指出，不排除照片經人工智慧（AI）工具處理過。

谷歌公司（Google）去年10月推出智慧型手機Pixel 8，該系列手機有Best Take（最佳照）及Magic Editor（魔法編輯師）功能。

這兩個功能可從儲存於手機和雲端裝置的照片自動篩選出各項細節的「最佳呈現」、加以編輯重組，以打造「最完美」合照。舉例而言，Best Take可為新合照中的每一個人從所有既有照片選出「最完美臉部表情」，並自動合成。

不過，專家指出，相關功能並不完美，成品可能出現線條模糊等缺陷。曾為「紐約時報」（New York Times）、時代雜誌（TIME）等媒體供圖的攝影師惠提（Chris Whitty），就是推測凱特「照片門」合照可能經AI處理的其中一位專家。

肯辛頓宮（Kensington Palace）昨天在英國母親節釋出凱特與3名子女的合照，卻被發現其中有近20個細節透露照片可能經修改變造。美聯社（AP）、路透（Reuters）、法新社（AFP）、英國聯合社（PA）、Getty、Shutterstock等大型新聞通訊社及供圖服務平台昨天起陸續撤回照片。

威爾斯王儲妃（Princess of Wales）凱特今天透過社群媒體X表示，一如許多業餘攝影師，她確實偶爾會對照片進行實驗性的編輯。她為家庭照引發公眾紛擾致歉。她希望所有慶祝母親節的人昨天都過得愉快。

肯辛頓宮尚未證實是否將釋出未經修改的原始照片，也未說明照片歷經什麼樣的「編輯」。

英國「每日郵報」（Daily Mail）今天彙整攝影專家意見，推敲可能的照片產製過程。

部分專家認為，這是未慎重使用Photoshop、Topaz等修圖軟體的結果。攝影師莫提默（Katie Mortimore）說，照片明顯經改造，但不確定是否為合成不同照片，或是經部分加工變造。

她舉例，她相信凱特確實與3名子女拍了合照，但可能未張開雙臂環抱他們，而原因可能是凱特1月接受腹部手術，至今仍在復原，做這樣大展雙臂的動作會讓她不適。

莫提默也提到，她不認為這是肯辛頓宮第一次釋出經改造的照片。一如其他許多人，她希望肯辛頓宮能釋出原始照片，但坦承若肯辛頓宮最後確實這麼做，她會很驚訝。

其他攝影專家認為，「照片門」合照可能是合成同一時間、地點拍攝的數張照片，也可能單純是修圖過度、修圖者卻缺乏必要專業能力的結果。

多數專家同意，無論過程為何，這起事件凸顯威爾斯親王（Prince of Wales）威廉（William）及凱特在公眾眼前呈現「夢幻美好家庭」的壓力，任何細微的「不完美」都必須被消除。

英國資深人物攝影師克拉克（Paul Clarke）在X上發文表示，凱特與子女的爭議合照有太多明顯經改造的地方，若新聞攝影服務或其他專業供圖單位對這類公關照採取「來稿照登」的態度，則它們該感到羞恥。

凱特 母親節 AI

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