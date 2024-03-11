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力挺罷工醫生 首爾大學醫學院教授揚言集體辭職

中央社首爾11日專電
南韓住院醫師集體罷工進行到第3周。（歐新社）
南韓住院醫師集體罷工進行到第3周。（歐新社）

南韓住院醫師集體罷工延續3周，首爾大學醫學院教授今天開會宣布，若政府在18日前無法提出有誠意且合理的解決方案，教授將集體提交辭呈，力挺罷工的住院醫生。

首爾大學醫學院教授協議會非常對策委員會今天就住院醫師罷工事件，召集430名教授開會做出以上決定，並表示雖然辭呈將由教授們個別提出，但所有教授都同意這項做法。

不過，教授們的辭呈預期不會被受理，也會繼續在醫院為急診、重症患者進行診療。非常對策委員會委員長方再勝（音譯）會後向媒體表示，若醫療人力短缺的情形持續，將不得不縮減診療服務，規模將由各醫院自行決定，但仍會盡力救治急診、重症患者。

除首爾大學及7日同樣開會協議自發辭職的蔚山大學醫學院外，成均館大學及天主教大學醫學院教授本周也都將開會討論是否參與這次集體行動。

南韓住院醫師不滿政府提出2025年起大幅增招醫學生等醫療改革方案，2月中開始大舉請辭、罷工，讓以住院醫師為主要人力的大型教學醫院面臨人力短缺問題，即使政府下達復工令，至今仍有1萬多名醫師未回到工作崗位。

政府目前仍維持強硬態度，雖然保健福祉部長表示若罷工醫師在處分程序走完前復工，將積極從寬處理，但總統辦公室仍重申不會因此改變醫療改革政策。

罷工 復工 南韓

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