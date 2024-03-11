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普亭勝券在握 俄羅斯總統大選要點一次看

中央社莫斯科11日綜合外電報導
俄羅斯總統大選普亭宣傳團隊造勢。（美聯社）
俄羅斯總統大選普亭宣傳團隊造勢。（美聯社）

俄羅斯將於15日到17日舉行總統大選，儘管俄國全面侵略烏克蘭的戰爭引發動盪，現任總統普亭（Vladimir Putin）仍然很有可能再度勝選，繼續執政6年。

法新社整理這次選舉的5大要點：

反對派缺席

反對烏克蘭戰爭的納德茲丁（Boris Nadezhdin）和鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）原本也有意參選，他們收集到數十萬人連署支持，但俄羅斯中央選舉委員會以文件有誤和連署簽名有瑕疵為由，拒讓他們參選。

目前除了普亭之外，還有3人登記參選，分別是保守民族主義分子斯魯茨基（Leonid Slutsky）、共產黨籍候選人哈利托諾夫（Nikolai Kharitonov）和商人丹凡科夫（Vladislav Davankov）。他們全都力挺俄國進攻烏克蘭。

批評克里姆林宮的人指出，這3名候選人的作用是在反對派人士遭到打壓、殺害後疏導民怨，營造一場多元選舉的假象。

獨立觀察員也說，俄國政府握有操控選舉結果的各種手段，包括投票舞弊、灌票、利用數以百萬計政府僱員維持現狀。

目前唯一的未知因素在於是否有人響應已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）及其遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）的呼籲，發起抗議活動。

納瓦尼上月逝於北極流放地監獄，葬禮1日在莫斯科舉行，有數以千計支持者到場向他致敬，有些人還呼喊反政府口號。

尤莉雅呼籲支持者17日前往投票所，把票投給普亭以外的任何人，或寫上「納瓦尼」來破壞選票，以示抗議。

普亭的承諾

雖然選舉結果可想而知，俄國政府仍努力競選，目的是強化普亭在國內外的執政正當性。

普亭目前選情看好，原因包括西方國家近期對烏克蘭的支援有所減緩，俄羅斯趁機在戰場上取得進展，俄國經濟也證明在各國嚴厲制裁下仍具韌性。

近數周，普亭頻頻在媒體上露面、接見學生、視察工廠，甚至搭乘可攜帶核武轟炸機飛了一趟。

但他自從近25年前掌權以來不曾參加選舉辯論，目前也無意打破慣例。

普亭上月在國情咨文演說中做出一長串預算承諾，例如動支數十億盧布以翻新學校和基礎設施、打擊貧窮、保護環境和提升技術等。這場演說闡述了至少到2030年的政府計畫。

經濟疑慮

雖然俄國經濟迄今表現優於預期，許多俄國人仍擔心物價持續上漲和烏克蘭戰爭造成的不穩定。

由於數以千計俄羅斯年輕男性不是命喪烏克蘭戰場就是還在戰鬥，勞動力短缺的問題愈來愈嚴重；另外還有數十萬人因反對俄烏戰爭或不願服役而逃離俄羅斯。

俄國政府近月大力鎮壓入伍軍人妻子發起的示威活動，她們持續要求當局放她們的丈夫回家。

呼籲投票

俄國各地都張貼著愛國海報，呼籲選民出來投票。

當局還策劃抽獎和娛樂活動以鼓勵選民投票。俄羅斯許多人民對政治相當失望，尤其是年輕人。

在被占領的烏克蘭地區投票

俄羅斯於烏克蘭占領地區內也將舉辦投票，企圖在一場持續上演的衝突中營造一切正常的印象。

俄國2022年單方面宣布併吞烏克蘭4個州，但實際上俄軍尚未徹底掌控這些地區。

烏克蘭政府表示，當地居民遭受脅迫和暴力，當局試圖強逼他們出來投票；俄國當局則予以否認。

部署在烏克蘭的俄軍已可提早投票。

烏克蘭 俄國 投票

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