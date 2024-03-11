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菲律賓指望美國加入爭議南海油氣探勘 盼軍事和經濟合作雙管齊下

編譯盧思綸／即時報導
菲律賓駐美國大使羅慕德斯5日透露馬尼拉有意聯手美國等盟友在爭議海域南海進行能源探勘，期許在軍事安全合作之外進一步深化經濟交流。(路透)
菲律賓駐美國大使羅慕德斯5日透露馬尼拉有意聯手美國等盟友在爭議海域南海進行能源探勘，期許在軍事安全合作之外進一步深化經濟交流。(路透)

彭博資訊報導，菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）5日透露馬尼拉有意聯手美國等盟友在爭議海域南海進行能源探勘，期許在軍事安全合作之外進一步深化經濟交流。

根據美國能源資訊管理局（US Energy Information Administration）估算，南海蘊藏豐富天然氣和石油資源，對於幾乎仰賴進口燃料的菲國來說意義重大。

羅慕德斯日前在馬尼拉受訪表示等到時機成熟將討論可能選項，「我們會和盟友密切合作，不止美國，還有日本和澳洲。」

除了吸引美國企業投資探勘和開發，任何和中國同樣主張南海主權的國家也是菲國可能合作的對象。

菲國多年來極力在爭議海域開展探勘行動，包括和中國，不過最近雙方在南海發生碰船衝突，導致馬尼拉和北京的緊張局勢升溫。

羅慕德斯拒絕透露更多細節，僅表示可能在總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任期結束的2028年前實現這項能源政策。

菲國外交部長上個月表示對北京的能源協商持開放態度，同時堅稱不會將任何商業活動控制權拱手讓人。

羅慕德斯說對北京政府心慈手軟的時代已經過去了，談及在專屬經濟區探勘資源的計畫時，他說，「我們的東西就是我們的，我們不會停止」，「我們覺得是時候了就會去做」。

路透報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）11日起率團出訪菲律賓，以加強美國和印太區域經濟合作為主要任務。

雷蒙多 石油 澳洲

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