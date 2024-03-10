凱特王妃最新照被指變造 違反美聯社、路透、法新社規定遭下架

肯辛頓宮10日上午發表凱特王妃和三個孩子的合照，希望展現凱特術後復原狀況，遭美聯社、路透和法新社等重要新聞機構指出經過修圖，特發「刪除照片」通知並建議所有平台下架處理。(美聯社)

紐約時報 報導，肯辛頓宮10日上午發表凱特 王妃和三個孩子的合照，希望展現凱特術後復原狀況，不料遭美聯社、路透和法新社等重要新聞機構指出經過變造，特發「刪除照片」通知並建議所有平台下架處理。BBC報導，肯辛頓宮對照片遭下架未發表評論。

美聯社在10日晚間特別發出「刪除照片」通知，「經過仔細審查，消息來源似乎竄改照片。本報不會發送替換圖片」，「請將該照片從所有可見平台下架，包括社群媒體 。」

照片中，凱特兩旁分別是女兒夏綠地和小兒子路易，大兒子喬治則站在她的身後；對此美聯社報導指出，照片「可見夏綠蒂公主左手的地方出現不一致」。

對此肯辛頓宮並未置評。稍早，王室官員表示該照片是威廉王子上周在溫莎拍攝的。

42歲凱特王妃自從快兩個月前接受腹部手術後一直沒有公開露面，雖然上周娛樂媒體TMZ曝光凱特最新近照，但是這次由王室官方發表照片，卻傳出經過修圖，反而令外界多有揣測。

美聯社和其他通訊社對於修圖有嚴格規定。根據美聯社公告的新聞價值和原則聲明中寫道：「照片內容不得經過修圖軟體Photoshop和任何其他方式有所變造。不得使用數位編輯對照片進行添加和刪減。」

新聞機構僅允許對照片進行最低限度編輯，包含裁減及調整顏色和色調。但在本次事件中，美聯社認為「消息來源對照片處理方式不符合美聯社的照片標準。」