穆斯林齋戒月前夕 以哈仍在加薩持續激戰

加薩邊界附近的以色列坦克及士兵。(歐新社)

以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）今天在加薩 搏命激戰，穆斯林齋戒月前夕仍不見休戰跡象，同時重大人道危機正席捲遭到圍困的加薩。

法新社報導，以哈已陷入戰火5個多月，一艘運載糧食的西班牙救援船預計不久就會從地中海島國賽普勒斯啟航，協助減緩加薩走廊（Gaza Strip）沿海地區的困境。

西班牙非政府組織「主動張開手臂」 (Proactiva Open Arms ）表示，救援船會運送200公噸糧食，然後由美國慈善團體夥伴「世界中央廚房」（World Central Kitchen）在加薩海岸將這批糧食卸貨，該團體之前在當地蓋了一座簡易碼頭。

被圍困的加薩有部分地區面臨饑荒之際，美國、約旦及其他國家也以飛機空投援糧，然而聯合國機構警告，這遠遠無法滿足當地240萬人所需。

美國、卡達與埃及居中斡旋的談判已持續數周，旨在達成為期6周的休戰，並促使哈瑪斯釋放手上約100名人質，哈瑪斯希望用這些人質交換被關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯。然而談判迄今無果。

各方共同目標是在齋戒月（Ramadan）開始前停火。齋戒月預計明天展開，不過確切時間取決於何時首見新月。

以色列之前要求哈瑪斯提供存活人質的完整名單，哈瑪斯則要求以色列所有軍隊撤出加薩。此後，以哈互相指責對方是迄今無法達成停火協議的罪魁禍首。

以色列政府指控哈瑪斯「固執己見，好似對達成協議沒有興趣，且致力在齋戒月期間加劇區域情勢」。